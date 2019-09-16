В Винницкой области, в школьной столовой отравились 21 человек, из них 16 – дети. Всем им установлен диагноз.
В Казатинскую больницу Винницкой области 14 сентября с отравлением поступили 21 человек – из низ 16 детей.
Все они употребляли пищу в школьной столовой СОШ № 2 города Казатин.
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По состоянию на 16 сентября, у всех диагноз – острый гастроэнтероколит. Они прибывают в инфекционном отделении Казатинской ЦРБ.
Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
К слову, в Черкассах из-за отравления блинами госпитализировали девятерых человек.
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