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Факти / Надзвичайні події

Отруєння дітей у шкільній їдальні на Вінниччині – встановлено діагноз

У Вінницькій області у шкільній їдальні отруїлася 21 людина. З них 16 – діти. Всім ним встановлено діагноз.

Отруєння дітей у шкільній їдальні на Вінниччині – встановлено діагноз

У Козятинську лікарню Вінницької області 14 веренся з отруєнням надійшли 21 осіб – з низ 16 дітей.

Всі вони вживали їжу в шкільній їдальні ЗОШ № 2 міста Козятин.

Читайте: У Мукачево восьмеро школярів отруїлися невідомою речовиною, троє в реанімації

Станом на 16 вересня, у всіх діагноз – гострий гастроентероколіт. Вони прибувають в інфекційному відділенні Козятинської ЦРЛ.

Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

До речі, у Черкасах через отруєння млинцями госпіталізували дев’ятьох осіб.

Джерело: ДСНС

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