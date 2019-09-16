У Вінницькій області у шкільній їдальні отруїлася 21 людина. З них 16 – діти. Всім ним встановлено діагноз.
У Козятинську лікарню Вінницької області 14 веренся з отруєнням надійшли 21 осіб – з низ 16 дітей.
Всі вони вживали їжу в шкільній їдальні ЗОШ № 2 міста Козятин.
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Станом на 16 вересня, у всіх діагноз – гострий гастроентероколіт. Вони прибувають в інфекційному відділенні Козятинської ЦРЛ.
Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.
До речі, у Черкасах через отруєння млинцями госпіталізували дев’ятьох осіб.
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