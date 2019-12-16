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Факты / Происшествия

В Полтаве в закрытом гараже нашли тела парня и девушки

В Полтаве в закрытом гараже нашли тела 19-летнего парня и 16-летней девушки, которые, скорее всего, отравились угарным газом.

Смерть у гаражі

В Киевском районе Полтавы, в гаражном кооперативе Импульс, в машине с работающим двигателем обнаружили мертвыми парня и девушку.

Начальник управления по вопросам гражданской защиты Полтавской ОГА Виктор Стеблянко сообщил, что предварительная причина смерти – отравление угарным газом.

Тела погибших доставлены в областное бюро судебно-медицинской экспертизы.

Читайте: Отравились угарным газом: во Львове погибли двое туристов

Напомним, в январе 2019 года в одном из львовский домов шесть человек отравились угарным газом, трое из них дети.

Фото: Pixabay

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