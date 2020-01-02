Облил самогоном и поджег: на Сумщине свидание закончилось в скорой

В Сумской области мужчина облил женщину самогоном и поджег зажигалкой.

В селе Сосновка Сумской области во время романтического ужина между мужчиной и 42-летней женщиной возник конфликт.

Ухажеру такое развитие событий не понравилось и он решил закончить ссору. Мужчина облил женщину самогоном, после чего поджег ее.

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Пострадавшая сама вызвала себе скорую. У нее были зафиксированы ожоги первой степени, повреждены лицо, грудь, руки.

Женщине оказали медицинскую помощь, но от дальнейшей госпитализации она отказалась.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Одессе мужчина поджег дом вместе с женой.

Источник: Ваш шанс