В Киеве мошенники обещали помощь в трудоустройстве на руководящие должности в высших органах государственной власти.

За свои услуги злоумышленники хотели от $50 до $150 тыс.

Во время проведения обысков полицейские изъяли печати, штампы различных органов государственной власти и субъектов предпринимательской деятельности, документы, черновые записи и копии материалов различных уголовных производств.

Также правоохранители нашли два предмета, вероятно, гранаты Ф-1, электродетонаторы, баллон и шприцы с веществом похожим на ртуть.

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Мошенникам готовятся сообщить о подозрении за совершение уголовного преступления, предусмотренного ст. 263 УК Украины – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.























От $50 тыс.: в Киеве мошенники продавали топ-должности в органах госвласти / 6 фотографий

Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве мошенник выманил у женщины почти 1 млн грн.