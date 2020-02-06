Жених-британец оказался мошенником и отобрал у киевлянки две квартиры

Киевлянка познакомилась с гражданином Великобритании в банке, где работала менеджером. Он был просто клиентом, затем рабочие отношения переросли в романтические – с букетами и дорогими подарками. Когда же отказалась выйти за него замуж, поняла, кто был рядом с ней полтора года.

Два месяца назад в ее квартиру ворвался мужчина спортивного телосложения и силой требовал освободить жилье. Женщина вызвала полицию, написала заявление. Когда вернулась домой, ее ждал шокирующий сюрприз – кто-то сменил замки.

Опять пришлось вызвать полицию. Выяснилось, что все проблемы из-за иностранца, за которого едва не вышла замуж.

Женщина рассказала, что экс-возлюбленный часто одалживал у нее большие суммы наличными – якобы на лечение сына, а через неделю-две долг он возвращал на карточку. Общая сумма – более $200 тыс.

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Вскоре мужчина предложил ей выйти замуж, но она узнала, что ее возлюбленный – мошенник и собирается присвоить $70 тыс. одинокого дедушки, который планировал завещать свое состояние благотворительным организациям.

Она сразу бросила британца, однако даже подумать не могла, что сама стала жертвой мошеннической схемы.

Он потребовал у нее деньги, которые прислал на карточку. Доказать, что давала ему наличные, она не может, потому что не брала расписок.

Дело оказалось в суде, который якобы из-за долгов отобрал две квартиры и машину.

Новым владелцем оказался тот самый мужчина, который два месяца назад выставил ее из квартиры.

В спорной квартире прописаны двое малолетних детей, а это значительно ограничивает продажу жилья. Как так получилось, должен объяснить частный исполнитель, но тот отказался отвечать на вопросы.

Женщина настроена вернуть свое имущество.

Ранее Факты ICTV писали, что в Приватбанке рассказали о новом виде мошенничества.