У Києві шахраї обіцяли допомогу у працевлаштуванні на керівні посади до вищих органів державної влади.

За свої послуги зловмисники хотіли від від $50 до $150 тис.

Під час проведення обшуків поліцейські вилучили печатки, штампи різних органів державної влади та суб’єктів підприємницької діяльності, документи, чорнові записи і копії матеріалів різних кримінальних проваджень.

Також правоохоронці знайшли два предмети, імовірно, гранати Ф-1, електродетонатори, балон і шприци з речовиною схожою на ртуть.

Читайте: Наречений-британець виявився шахраєм і відібрав у киянки дві квартири

Шахраям готуються повідомити про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 263 КК України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.



















Від $50 тис.: у Києві шахраї продавали топ-посади в органах держвлади / 5 фотографий

Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 12 років з конфіскацією майна.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві шахрай виманив у жінки майже 1 млн грн.