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Замглавы КГГА Слончаку грозит до 5 лет тюрьмы за нападение на полицейского

Замглавы КГГА Владимиру Слончаку грозит до 5 лет тюрьмы, за, то что, он напал на правоохранителя, пребывая в алкогольном опьянении.

Владимир Слончак напал на полицейского – ему грозит 5 лет тюрьмы

— Правоохранители остановили автомобиль, поскольку водитель-женщина не включила фары в темное время суток. Во время общения патрульные заподозрили, что женщина управляет транспортным средством в состоянии опьянения, однако от прохождения теста на драгере она отказалась, — рассказали в ГУ НП в Киеве.

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Патрульные составили на правонарушительницу административный протокол по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

— Во время оформления правонарушения, из авто вышел нетрезвый пассажир, который агрессивно себя вел и после неоднократных замечаний начал угрожать патрульному и ударил его. Как выяснилось позже, злоумышленник — заместитель главы Киевской городской государственной администрации, — добавили в пресс-службе столичной полиции.

Полицейського пришлось госпитализировать.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Правонарушителю грозит до пяти лет заключения.

Ранее Факты ICTV писали, что на улице Льва Толстого в Киеве задержали замглавы КГГА Владимира Слончака. Он, будучи пьяным, ударил патрульного. Вероятнее всего, он решил заступиться за водителя-женщину, которую оштрафовали за езду в нетрезвом виде. Он находился на пассажирском сидении. 

За рулем находилась  депутат Киевсовета и заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Людмила Костенко.

Источник: Нацполиция

Фото: Киев Оперативный

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