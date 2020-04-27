Володимир Слончак напав на поліцейського - йому загрожує 5 років в'язниці

Заступнику голови КМДА Володимиру Слончаку загрожує до 5 років в’язниці, за, те що, він напав на правоохоронця, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння.

– Правоохоронці зупинили автомобіль, оскільки водій-жінка не ввімкнула фари у темну пору доби. Під час спілкування патрульні запідозрили, що жінка керує транспортним засобом у стані сп’яніння, однак від проходження тесту на драгері вона відмовилася, – розповіли у ГУ НП у Києві.

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Патрульні склали на правопорушницю адміністративний протокол за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

– Під час оформлення правопорушення, з авто нетверезий вийшов пасажир, який агресивно себе поводив та після неодноразових зауважень почав погрожувати патрульному і вдарив його. Як з’ясувалося пізніше, зловмисник – заступник голови Київської міської державної адміністрації, – додали у прес-службі столичної поліції.

Поліцейського довелося госпіталізувати.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Правопорушнику загрожує до п’яти років ув’язнення.

Раніше Факти ICTV писали, що 26 квітня близько 22.30 на вулиці Льва Толстого в Києві затримали заступника голови КМДА Володимира Слончака.

Він у стані алкогольного сп’яніння вдарив патрульного. Найімовірніше, він вирішив заступитися за водія-жінку, яку оштрафували за керування авто напідпитку. Він знаходився на пасажирському сидінні.

За кермом перебувала депутат Київради і заступник голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Людмила Костенко.