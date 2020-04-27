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Факты / Украина

Кличко уволил Владимира Слончака

Мэр Киева Виталий Кличко уволил замглавы КГГА Владимира Слончака, который напал на правоохранителя.

— Хочу сообщить, что я уволил заместителя главы КГГА Владимира Слончака. Думаю, вы видели в новостях, что произошло вчера поздно вечером, — заявил Виталий Кличко.

Он добавил, что не позволит дискредитировать городскую власть, особенно тем, кто ее представляет.

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— Извиняюсь перед правоохранителями и киевлянами за такое недостойное поведение заместителя главы КГГА. Я не раз говорил, что никого покрывать не буду! И Владимир Слончак должен отвечать за свои поступки по закону, — подчеркнул Кличко.

Ранее Факты ICTV писали, что на улице Льва Толстого в Киеве задержали замглавы КГГА Владимира Слончака. 

Он, будучи пьяным, ударил патрульного. Вероятнее всего, он решил заступиться за водителя-женщину, которую оштрафовали за езду в нетрезвом виде. Он находился на пассажирском сидении. 

За рулем находилась  депутат Киевсовета и заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Людмила Костенко.

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