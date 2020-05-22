Бойня на Житомирщине: что известно о предполагаемом убийце, погибших и версии трагедии

58-летний арендатор прудов застрелил из охотничьего ружья семь человек, которые приехали на рыбалку в селе Новоселица Попельнянского района Житомирской области.
Восемь человек отдыхали в одном из домиков на берегу водоема. Вместе с ними был арендатор озера Анатолий Захаренко.
Около полуночи между хозяином и двумя рыбаками возник конфликт. Захаренко схватил охотничье гладкоствольное ружье ИЖ-58.
Сначала он убил двух человек, которые были вместе с ним, а затем расстрелял еще пятерых, которые спали в то время, утверждает заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
Лишь один пострадавший, услышав выстрелы, успел убежать. Он и вызвал полицию.
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Что известно о погибших
Застреленным оказался боец Национальной гвардии Виталий Вульчин, что подтвердили в НГУ.
Также бойцы батальона им. Кульчицкого и участники войны на Донбассе Владислав Мамаченко и Андрей Москалец, аеророзведчик Ескандер Османов и мужчина по кличке Финн.
Погиб киевский волонтер Роман Ханенко и работник киевского Национального авиационного университета Александр Белоус.
Киевлянин Вадим Федюнин смог спастись.
Что известно о стрелке
Анатолий Захаренко арендует озера с 2016 года. В апреле на него якобы наехал руководитель местной полиции — потребовал взятку.
По словам брата стрелка Виктора Захаренко, 21 мая Государственное бюро расследований по его заявлению задержало начальника. А вечером на озеро приехали знакомые “добровольцы”, которые заподозрили его в “подставе”.
Виктор говорит, что сначала мужчины действительно выпивали, но затем произошел “наезд”, который завершился гибелью гостей.
Анатолий получил пулевое ранение в руку — один из гостей отстреливался.
Версии стрельбы под Житомиром
Первая версия — алкоголь. По словам пресс-секретаря главного управления Нацполиции в Житомирской области Аллы Ващенко, все пострадавшие между собой были давно знакомы и поддерживали отношения. В какой-то момент мужчины начали обвинять владельца пруда в том, что они воевали, а он своих сыновей на войну не пустил.
Вторая версия — будто убийца не хотел давать взятки начальнику полиции и тот нанял ребят для “серьезного разговора”.
Третья версия — пруд когда-то принадлежал одному из убитых, но нынешний хозяин как-то недобросовестно его взял в аренду.
Напомним, в Житомирской области в селе Новоселица Попельнянского района местный житель во время конфликта с неизвестными сделал несколько выстрелов из охотничьего ружья.
Источник: Житомир.info
Источник Антон Геращенко
Фото: Антон Геращенко