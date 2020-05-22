Бойня на Житомирщине: что известно о предполагаемом убийце, погибших и версии трагедии

58-летний арендатор прудов застрелил из охотничьего ружья семь человек, которые приехали на рыбалку в селе Новоселица Попельнянского района Житомирской области.

Восемь человек отдыхали в одном из домиков на берегу водоема. Вместе с ними был арендатор озера Анатолий Захаренко.

Около полуночи между хозяином и двумя рыбаками возник конфликт. Захаренко схватил охотничье гладкоствольное ружье ИЖ-58.

Сначала он убил двух человек, которые были вместе с ним, а затем расстрелял еще пятерых, которые спали в то время, утверждает заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Лишь один пострадавший, услышав выстрелы, успел убежать. Он и вызвал полицию.

Читайте: Стрельба в Житомирской области — полиция назвала вероятную причину

Что известно о погибших

Застреленным оказался боец ​​Национальной гвардии Виталий Вульчин, что подтвердили в НГУ.

Также бойцы батальона им. Кульчицкого и участники войны на Донбассе Владислав Мамаченко и Андрей Москалец, аеророзведчик Ескандер Османов и мужчина по кличке Финн.

Погиб киевский волонтер Роман Ханенко и работник киевского Национального авиационного университета Александр Белоус.

Киевлянин Вадим Федюнин смог спастись.

Что известно о стрелке

Анатолий Захаренко арендует озера с 2016 года. В апреле на него якобы наехал руководитель местной полиции — потребовал взятку.

По словам брата стрелка Виктора Захаренко, 21 мая Государственное бюро расследований по его заявлению задержало начальника. А вечером на озеро приехали знакомые “добровольцы”, которые заподозрили его в “подставе”.

Виктор говорит, что сначала мужчины действительно выпивали, но затем произошел “наезд”, который завершился гибелью гостей.

Анатолий получил пулевое ранение в руку — один из гостей отстреливался.

Версии стрельбы под Житомиром

Первая версия — алкоголь. По словам пресс-секретаря главного управления Нацполиции в Житомирской области Аллы Ващенко, все пострадавшие между собой были давно знакомы и поддерживали отношения. В какой-то момент мужчины начали обвинять владельца пруда в том, что они воевали, а он своих сыновей на войну не пустил.

Вторая версия — будто убийца не хотел давать взятки начальнику полиции и тот нанял ребят для “серьезного разговора”.

Третья версия — пруд когда-то принадлежал одному из убитых, но нынешний хозяин как-то недобросовестно его взял в аренду.

Напомним, в Житомирской области в селе Новоселица Попельнянского района местный житель во время конфликта с неизвестными сделал несколько выстрелов из охотничьего ружья.

Источник: Житомир.info

Источник Антон Геращенко

Фото: Антон Геращенко