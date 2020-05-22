Причиною стрілянини на Житомирщині міг стати алкоголь.

Про це з місця події повідомила речниця ГУНП у Житомирській області Алла Ващенко.

За її словами, усі постраждалі — люди (віком від 1970 до 1990 року народження) між собою були давно знайомі, підтримували стосунки вже багато років.

– Приїхали вони до чоловіка, який їх розстріляв, ще задовго до трагедії, уночі з 20 на 21 травня, і все було добре, тому ми не виключаємо, що саме алкоголь міг стати однією з причин розстрілу людей, – додала вона.

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Серед жертв під час стрілянини на Житомирщині є колишні учасники АТО та волонтери.

Про це повідомила керівник прес-служби прокуратури Житомирської області Тетяна Гоша.

– За попередньою інформацією, серед жертв – колишні учасники АТО та волонтери, також є жителі міста Києва, – розповіла вона.

Скільки саме загинуло волонтерів та учасників АТО, Гоша не уточнила.

За фактом відкрито кримінальне провадження – умисне вбивство двох і більше осіб. Санкція статті передбачає до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув‘язнення.

Нагадаємо, сьогодні вночі у селі Новоселиця на Житомирщині чоловік розстріляв сімох людей з мисливської рушниці. Спершу він убив двох осіб, які були разом з ним, а потім розстріляв ще п’ятьох, які спали у той час.

Лише один потерпілий, почувши постріли, встиг втекти та викликати поліцію. Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи.