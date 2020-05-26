Резонансные дела, где фигурантами преступления становились правоохранители

Уникальное по своей жестокости изнасилование, которое произошло в Кагарлицком отделения полиции, всколыхнуло всю страну. Правоохранители жестоко пытали двух задержанных и несколько раз надругались над женщиной, которую вызвали для дачи показаний.

К сожалению, это не единственный случай полицейского произвола. Факты ICTV собрали наиболее резонансные истории, где главными фигурантами преступлений были сами правоохранители.

Убийство Кирилла Тлявова

31 мая 2019 года в Переяслав-Хмельницком патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец навеселе устроили стрельбу по металлических банках.

Во время этих забав мужчины случайно попали в 5-летнего Кирилла Тлявова, который играл возле дома. Ребенка госпитализировали, однако 3 июня мальчик умер в столичной больнице.

Расследование дела завершилось. Судебные слушания продолжаются с декабря, но обвинительного приговора в течение года так и не вынесли.

Подозреваемые, экс-полицейский Владимир Петровец и гражданский Дмитрий Кривошей, вышли под залог 273 тыс. грн.

Под стражей до 26 июня остается еще один бывший полицейский Иван Приходько. Четвертый подозреваемый в убийстве, несовершеннолетний сын Владимира Петровца, находится под личным обязательством.

Убийство в Кривом Озере

На Николаевщине 24 августа 2016 года в Кривом Озере шесть сотрудников полиции в упор расстреляли местного жителя Александра Цукермана на глазах у его матери, жены и ребенка.

Это произошло вскоре после реформирования полиции, а совершили преступление только что переаттестованые правоохранители из местного райотдела. Нетрезвого мужчину сначала “успокаивали” кулаками, а потом просто расстреляли в упор.

Руководство отделения пыталось “замять” этот инцидент, однако история получила огласку. На скамье подсудимых оказались только четверо правоохранителей, которым до сих пор не объявлен приговор.

Начальные суровые статьи обвинения, в процессе рассмотрения были заменены на более мягкие. До последнего в СИЗО оставался только Денис Ляхвацький, который признал, что выпускал патроны, однако в январе 2020 года его отпустили под домашний арест на время следствия.

Изнасилование во Врадиевке

В июне 2013 года в пгт Врадиевка Николаевской области произошло жестокое изнасилование и избиение 29-летней Ирины Крашковой. Это сделали с ней лейтенант Дмитрий Полищук и старший лейтенант Евгений Дрыжак.

Женщина возвращалась домой, когда несколько мужчин силой затащили ее в автомобиль и вывезли в лесополосу, где изнасиловали, избили и оставили умирать.

Дрыжак в первые дни после преступления оставался на свободе — коллеги уверяли, что в ту ночь он был на дежурстве. В ноября 2013 года суд признал виновными всех фигурантов преступления.

За разбой, изнасилование и попытку убийства, а также служебные преступления и хранение наркотиков Евгений Дрыжак получил 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества. Его лишили звания и оштрафовали на 10 тыс. грн.

Аналогичный срок получил Полищук, только он не платил штраф, однако его имущество конфисковали.

Также 5 лет тюрьмы получил экс-заместитель начальника Врадиевского райотдела милиции, майор Михаил Кудринский — за сокрытие тяжкого преступления. Его также лишили звания майора и оштрафовали на 10 тыс. грн.

Смерть студента Индило

В ночь на 18 мая 2010 года в Шевченковском райотделе милиции Киева умер 19-летний студент Игорь Индило. Вечером этого дня его забрали в участок, а на утро тело парня отдали родителям.

Руководство райотдела уверяло, что парень трижды сам упал и умер от полученных травм, однако экспертиза показала, что обычное падение не могло привести к такой черепно-мозговой травме.

В ту ночь студент праздновал в общежитии свое 20-летие, где и поссорился с участковым Сергеем Приходько, который на тот момент также жил в общежитии.

Приходько забрал студента в райотдел, откуда парень больше не вышел. Затем у погибшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму с переломом костей свода и основания черепа. По версии правоохранителей, травмы он получил, упав пьяным с лавки.

Впоследствии в сеть попало видео с камер наблюдения, где видно, как Приходько затягивает Игоря Индило в комнату для задержанных уже лежащим, хотя в отделение парень зашел самостоятельно.

Лейтенант Сергей Приходько в 2012 году был приговорен к пяти годам лишения свободы за превышение власти — с испытательным сроком на два года. В 2016 году Приходько прошел переаттестацию в новую полицию и работает в том же Шевченковском райотделе и даже получил майора.

Напомним, в этом году в ночь с 23 на 24 мая в Кагарлыкском участке полиции в Киевской области произошло избиение и изнасилование 26-летней девушки.

Оперуполномоченный в своем служебном кабинете применил пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля — одевал на нее противогаз, использовал наручники и стрелял из табельного оружия над головой.

Голосеевский райсуд Киева арестовал полицейского Сергея Сулиму, которого подозревают в избиении и изнасиловании женщины в служебном кабинете Кагарлыкского отделения полиции.