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Факты / Происшествия

Криминал в погонах: резонансные истории полицейского произвола

Уникальное по своей жестокости изнасилование, которое произошло в Кагарлицком отделения полиции, всколыхнуло всю страну. Правоохранители жестоко пытали двух задержанных и несколько раз надругались над женщиной, которую вызвали для дачи показаний.

К сожалению, это не единственный случай полицейского произвола. Факты ICTV собрали наиболее резонансные истории, где главными фигурантами преступлений были сами правоохранители.

Убийство Кирилла Тлявова

Резонансные дела, где фигурантами преступления становились правоохранители

31 мая 2019 года в Переяслав-Хмельницком патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец навеселе устроили стрельбу по металлических банках.

Во время этих забав мужчины случайно попали в 5-летнего Кирилла Тлявова, который играл возле дома. Ребенка госпитализировали, однако 3 июня мальчик умер в столичной больнице.

Расследование дела завершилось. Судебные слушания продолжаются с декабря, но обвинительного приговора в течение года так и не вынесли.

Подозреваемые, экс-полицейский Владимир Петровец и гражданский Дмитрий Кривошей, вышли под залог 273 тыс. грн.

Под стражей до 26 июня остается еще один бывший полицейский Иван Приходько. Четвертый подозреваемый в убийстве, несовершеннолетний сын Владимира Петровца, находится под личным обязательством.

Убийство в Кривом Озере

Вбивство у Кривому Озері

На Николаевщине 24 августа 2016 года в Кривом Озере шесть сотрудников полиции в упор расстреляли местного жителя Александра Цукермана на глазах у его матери, жены и ребенка.

Это произошло вскоре после реформирования полиции, а совершили преступление только что переаттестованые правоохранители из местного райотдела. Нетрезвого мужчину сначала “успокаивали” кулаками, а потом просто расстреляли в упор.

Руководство отделения пыталось “замять” этот инцидент, однако история получила огласку. На скамье подсудимых оказались только четверо правоохранителей, которым до сих пор не объявлен приговор.

Начальные суровые статьи обвинения, в процессе рассмотрения были заменены на более мягкие. До последнего в СИЗО оставался только Денис Ляхвацький, который признал, что выпускал патроны, однако в январе 2020 года его отпустили под домашний арест на время следствия.

Изнасилование во Врадиевке

Зґвалтування у Врадіївці Іван Дражак

В июне 2013 года в пгт Врадиевка Николаевской области произошло жестокое изнасилование и избиение 29-летней Ирины Крашковой. Это сделали с ней лейтенант Дмитрий Полищук и старший лейтенант Евгений Дрыжак.

Женщина возвращалась домой, когда несколько мужчин силой затащили ее в автомобиль и вывезли в лесополосу, где изнасиловали, избили и оставили умирать.

Дрыжак в первые дни после преступления оставался на свободе — коллеги уверяли, что в ту ночь он был на дежурстве. В ноября 2013 года суд признал виновными всех фигурантов преступления.

За разбой, изнасилование и попытку убийства, а также служебные преступления и хранение наркотиков Евгений Дрыжак получил 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества. Его лишили звания и оштрафовали на 10 тыс. грн.

Аналогичный срок получил Полищук, только он не платил штраф, однако его имущество конфисковали.

Также 5 лет тюрьмы получил экс-заместитель начальника Врадиевского райотдела милиции, майор Михаил Кудринский — за сокрытие тяжкого преступления. Его также лишили звания майора и оштрафовали на 10 тыс. грн.

Смерть студента Индило

Ігор Індило - фото УНІАН

В ночь на 18 мая 2010 года в Шевченковском райотделе милиции Киева умер 19-летний студент Игорь Индило. Вечером этого дня его забрали в участок, а на утро тело парня отдали родителям.

Руководство райотдела уверяло, что парень трижды сам упал и умер от полученных травм, однако экспертиза показала, что обычное падение не могло привести к такой черепно-мозговой травме.

В ту ночь студент праздновал в общежитии свое 20-летие, где и поссорился с участковым Сергеем Приходько, который на тот момент также жил в общежитии.

Приходько забрал студента в райотдел, откуда парень больше не вышел. Затем у погибшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму с переломом костей свода и основания черепа. По версии правоохранителей, травмы он получил, упав пьяным с лавки.

Впоследствии в сеть попало видео с камер наблюдения, где видно, как Приходько затягивает Игоря Индило в комнату для задержанных уже лежащим, хотя в отделение парень зашел самостоятельно.

Лейтенант Сергей Приходько в 2012 году был приговорен к пяти годам лишения свободы за превышение власти — с испытательным сроком на два года. В 2016 году Приходько прошел переаттестацию в новую полицию и работает в том же Шевченковском райотделе и даже получил майора.

Напомним, в этом году в ночь с 23 на 24 мая в Кагарлыкском участке полиции в Киевской области произошло избиение и изнасилование 26-летней девушки.

Оперуполномоченный в своем служебном кабинете применил пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля — одевал на нее противогазиспользовал наручники и стрелял из табельного оружия над головой.

Голосеевский райсуд Киева арестовал полицейского Сергея Сулиму, которого подозревают в избиении и изнасиловании женщины в служебном кабинете Кагарлыкского отделения полиции.

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