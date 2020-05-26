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Факти / Надзвичайні події

Кримінал у погонах: резонансні історії поліцейського свавілля

Унікальне у своїй жорстокості зґвалтування, яке сталося у Кагарлицькому відділку поліції, сколихнуло усю країну. Правоохоронці жорстоко катували двох затриманих та кілька разів поглумилися над жінкою, яку викликали для надання свідчень у справі.

На жаль, це не єдиний випадок поліцейського свавілля. Факти ICTV зібрали найбільш резонансні історії, де головними фігурантами злочинів були самі правоохоронці.

Вбивство Кирила Тлявова

Резонансні справи, де фігурантами злочину ставали правоохоронці

31 травня 2019 року в Переяслав-Хмельницькому патрульні поліцейські Іван Приходько та Володимир Петровець напідпитку влаштували стрілянину по металевих банках.

Під час цих забав чоловіки випадково влучили у 5-річного Кирила Тлявова, який грався біля будинку. Дитину госпіталізували, однак 3 червня хлопчик помер у столичній лікарні.

Розслідування справи завершилося. Судові слухання відбуваються з грудня, але обвинувального вироку протягом року так і не винесли.

Підозрювані, екс-поліцейський Володимир Петровець і цивільний Дмитро Кривошей, вийшли під заставу 273 тис. грн.

Під вартою до 26 червня залишається ще один колишній поліцейський Іван Приходько. Четвертий підозрюваний у вбивстві, неповнолітній син Володимира Петровця, перебуває під особистим зобов’язанням.

Вбивство у Кривому Озері

Вбивство у Кривому Озері

На Миколаївщині 24 серпня 2016 року в Кривому Озері шість співробітників поліції впритул розстріляли місцевого жителя Олександра Цукермана на очах у його матері, дружини і дитини.

Це сталося незадовго після реформування поліції, а скоїли злочин щойно переатестовані правоохоронці з місцевого райвідділку. Нетверезого чоловіка спершу “заспокоювали” кулаками, а потім просто розстріляли впритул.

Керівництво відділку намагалось “зам’яти” цей інцидент, однак історія набула розголосу. На лаві підсудних опинилися лише четверо правоохоронців, яким досі не оголошено вирок.

Початкові суворі статті обвинувачення, в процесі розгляду було замінені на м’якші. До останнього в СІЗО залишався лише Денис Ляхвацький, який визнав, що випускав патрони, однак в січні 2020 року його відпустили під домашній арешт на час слідства.

Зґвалтування у Врадіївці

Зґвалтування у Врадіївці Іван Дражак

У червні 2013 року в смт Врадіївка Миколаївської області сталося жорстоке зґвалтування та побиття 29-річної Ірини Крашкової. Це вчинили з нею лейтенант Дмитро Поліщук і старший лейтенант Євген Дрижак.

Жінка поверталася додому, коли кілька чоловіків силою затягли її в автомобіль та вивезли в лісосмугу, де зґвалтували, побили та залишили помирати.

Дрижак у перші дні після злочину залишався на свободі – колеги запевняли, що в ту ніч він був на чергуванні. В листопаді 2013 року суд визнав винними всіх фігурантів злочину.

За розбій, зґвалтування та спробу вбивства, а також службові злочини та зберігання наркотиків Євген Дрижак отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Його позбавили звання та оштрафували на 10 тис. грн.

Аналогічний строк отримав Поліщук, тільки він не сплачував штраф, однак його майно конфіскували.

Також 5 років в’язниці отримав екс-заступник начальника Врадіївського райвідділу міліції, майор Михайло Кудринський — за приховування тяжкого злочину. Його також позбавили звання майора та оштрафували на 10 тис. грн.

Смерть студента Індило

Ігор Індило - фото УНІАН

У ніч на 18 травня 2010 року в Шевченківському райвідділі міліції Києва помер 19-річний студент Ігор Індило. Увечері цього дня його забрали у відділок, а на ранок тіло хлопця віддали батькам.

Керівництво райвідділу запевняло, що хлопець тричі сам упав та помер від отриманих травм, однак експертиза показала, що звичайне падіння не могло привести до такої черепно-мозкової травми.

У ту ніч студент святкував у гуртожитку своє 20-річчя, де і посварився з дільничним Сергієм Приходьком, який на той момент також жив у гуртожитку.

Приходько забрав студента до райвідділу, звідки хлопець більше не вийшов. Потім у загиблого діагностували закриту черепно-мозкову травму із переломом кісток склепіння та основи черепа. За версією правоохоронців, її він отримав, впавши п’яним з лавки.

Згодом в мережу потрапило відео з камер спостереження, де видно, як Приходько затягує Ігоря Індила в кімнату для затриманих вже лежачим, хоча до відділення хлопець зайшов самостійно.

Лейтенант Сергій Приходько у 2012 році був засуджений до п’яти років позбавлення волі за перевищення влади – з випробувальним терміном на два роки. У 2016 році Приходько пройшов переатестацію в нову поліцію і працює в тому самому Шевченківському райвідділі і навіть отримав майора.

Нагадаємо, цьогоріч у ніч з 23 на 24 травня у Кагарлицькому відділку поліції на Київщині сталося побиття та зґвалтування 26-річної дівчини.

Оперуповноважений у своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка – вдягав на неї протигаз, використовував кайданки та стріляв із табельної зброї над головою.

Після цього він кілька разів зґвалтував потерпілу.

Голосіївський райсуд Києва заарештував поліцейського Сергія Сулиму, якого підозрюють у побитті та зґвалтуванні жінки у службовому кабінеті Кагарлицького відділення поліції.

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