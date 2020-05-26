Резонансні справи, де фігурантами злочину ставали правоохоронці

Унікальне у своїй жорстокості зґвалтування, яке сталося у Кагарлицькому відділку поліції, сколихнуло усю країну. Правоохоронці жорстоко катували двох затриманих та кілька разів поглумилися над жінкою, яку викликали для надання свідчень у справі.

На жаль, це не єдиний випадок поліцейського свавілля. Факти ICTV зібрали найбільш резонансні історії, де головними фігурантами злочинів були самі правоохоронці.

Вбивство Кирила Тлявова

31 травня 2019 року в Переяслав-Хмельницькому патрульні поліцейські Іван Приходько та Володимир Петровець напідпитку влаштували стрілянину по металевих банках.

Під час цих забав чоловіки випадково влучили у 5-річного Кирила Тлявова, який грався біля будинку. Дитину госпіталізували, однак 3 червня хлопчик помер у столичній лікарні.

Розслідування справи завершилося. Судові слухання відбуваються з грудня, але обвинувального вироку протягом року так і не винесли.

Підозрювані, екс-поліцейський Володимир Петровець і цивільний Дмитро Кривошей, вийшли під заставу 273 тис. грн.

Під вартою до 26 червня залишається ще один колишній поліцейський Іван Приходько. Четвертий підозрюваний у вбивстві, неповнолітній син Володимира Петровця, перебуває під особистим зобов’язанням.

Вбивство у Кривому Озері

На Миколаївщині 24 серпня 2016 року в Кривому Озері шість співробітників поліції впритул розстріляли місцевого жителя Олександра Цукермана на очах у його матері, дружини і дитини.

Це сталося незадовго після реформування поліції, а скоїли злочин щойно переатестовані правоохоронці з місцевого райвідділку. Нетверезого чоловіка спершу “заспокоювали” кулаками, а потім просто розстріляли впритул.

Керівництво відділку намагалось “зам’яти” цей інцидент, однак історія набула розголосу. На лаві підсудних опинилися лише четверо правоохоронців, яким досі не оголошено вирок.

Початкові суворі статті обвинувачення, в процесі розгляду було замінені на м’якші. До останнього в СІЗО залишався лише Денис Ляхвацький, який визнав, що випускав патрони, однак в січні 2020 року його відпустили під домашній арешт на час слідства.

Зґвалтування у Врадіївці

У червні 2013 року в смт Врадіївка Миколаївської області сталося жорстоке зґвалтування та побиття 29-річної Ірини Крашкової. Це вчинили з нею лейтенант Дмитро Поліщук і старший лейтенант Євген Дрижак.

Жінка поверталася додому, коли кілька чоловіків силою затягли її в автомобіль та вивезли в лісосмугу, де зґвалтували, побили та залишили помирати.

Дрижак у перші дні після злочину залишався на свободі – колеги запевняли, що в ту ніч він був на чергуванні. В листопаді 2013 року суд визнав винними всіх фігурантів злочину.

За розбій, зґвалтування та спробу вбивства, а також службові злочини та зберігання наркотиків Євген Дрижак отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Його позбавили звання та оштрафували на 10 тис. грн.

Аналогічний строк отримав Поліщук, тільки він не сплачував штраф, однак його майно конфіскували.

Також 5 років в’язниці отримав екс-заступник начальника Врадіївського райвідділу міліції, майор Михайло Кудринський — за приховування тяжкого злочину. Його також позбавили звання майора та оштрафували на 10 тис. грн.

Смерть студента Індило

У ніч на 18 травня 2010 року в Шевченківському райвідділі міліції Києва помер 19-річний студент Ігор Індило. Увечері цього дня його забрали у відділок, а на ранок тіло хлопця віддали батькам.

Керівництво райвідділу запевняло, що хлопець тричі сам упав та помер від отриманих травм, однак експертиза показала, що звичайне падіння не могло привести до такої черепно-мозкової травми.

У ту ніч студент святкував у гуртожитку своє 20-річчя, де і посварився з дільничним Сергієм Приходьком, який на той момент також жив у гуртожитку.

Приходько забрав студента до райвідділу, звідки хлопець більше не вийшов. Потім у загиблого діагностували закриту черепно-мозкову травму із переломом кісток склепіння та основи черепа. За версією правоохоронців, її він отримав, впавши п’яним з лавки.

Згодом в мережу потрапило відео з камер спостереження, де видно, як Приходько затягує Ігоря Індила в кімнату для затриманих вже лежачим, хоча до відділення хлопець зайшов самостійно.

Лейтенант Сергій Приходько у 2012 році був засуджений до п’яти років позбавлення волі за перевищення влади – з випробувальним терміном на два роки. У 2016 році Приходько пройшов переатестацію в нову поліцію і працює в тому самому Шевченківському райвідділі і навіть отримав майора.

Нагадаємо, цьогоріч у ніч з 23 на 24 травня у Кагарлицькому відділку поліції на Київщині сталося побиття та зґвалтування 26-річної дівчини.

Оперуповноважений у своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка – вдягав на неї протигаз, використовував кайданки та стріляв із табельної зброї над головою.

Після цього він кілька разів зґвалтував потерпілу.

Голосіївський райсуд Києва заарештував поліцейського Сергія Сулиму, якого підозрюють у побитті та зґвалтуванні жінки у службовому кабінеті Кагарлицького відділення поліції.