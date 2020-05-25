Изнасилование в Кагарлыке: все детали жестокого избиения девушки

В ночь с 23 на 24 мая в Кагарлыкском участке полции в Киевской области произошло избиение и изнасилование 26-летней девушки.

Позиция ГБР

По данным ГБР, оперуполномоченный в своем служебном кабинете применил пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля — надевал на нее противогаз, использовал наручники и стрелял из табельного оружия над головой девушки.

После этого он несколько раз изнасиловал потерпевшую.

Также правоохранители применили физическую силу к мужчине, который в это время находился в помещении отделения полиции. Угрожая потерпевшему изнасилованием, правоохранители ставили его на колени, били по голове, надевали противогаз и стреляли над головой.

В результате этого мужчина получил переломы ребер и носа.

Сейчас следователи ГБР готовят сообщение о подозрении задержанным и решают вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.











Избиение и изнасилование: что произошло в Кагарлыке и кто в этом виноват / 3 фотографии

Читайте: Изнасиловал 11-летнюю девочку и требовал денег: в Киеве будут судить 19-летнего парня

Позиция Нацполиции

Председатель Нацполиции Игорь Клименко решил расформировать подразделение и переаттестовать всех работников Кагарлицкого отделения полиции.

Накануне ему стало известно, что в местную больницу обратилась 26-летняя девушка, которую избили и изнасиловали правоохранители. Впоследствии проверка внутренней безопасности подтвердила причастность полицейских к преступлению.

По их словам, женщину вызвали в полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества.

Сотрудники Кагарлицкого отдела полиции, совершившие надругательство находятся в изоляторе временного содержания. Вся информация передана в Государственное бюро расследований.

Представитель прокуратуры Киевской области Роман Мазурик отметил, что полицейские пытали задержанных с целью получить признание “в корыстных преступлениях”.

Эту ситуацию прокомментировал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов. Он назвал подозреваемых в изнасиловании “уродами” и “подонками”, которые, не раскрыли ни одного резонансного преступления и не задержали ни одного опасного преступника.

По словам правоохранителя, одного из полицейских, причастных к изнасилованию, в понедельник уволили из полиции за нарушение служебной дисциплины, которое он совершил накануне, а второго готовили к увольнению из-за неполного служебного соответствия.

Кто изнасиловал женщину

СМИ сообщают, что задержанными по подозрению в избиении и изнасиловании женщины оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора криминальной полиции Кагарлицкого ОП Обуховского отдела Николай Кузив.

Кузив родом из города Трускавец на Львовщине. Он женат и воспитывает двух сыновей. После службы на Донбассе перевелся работать в Киевскую область.

Сергей Сулима родился в селе Красная Слободка в Киевской области. Также женат.

Кагарлицким отделением полиции теперь будут управлять работники областного главка.

Туда отправили сотрудников управления уголовного розыска, следственного управления и управления превентивной деятельности во главе с помощником начальника ГУНП Дмитрием Литвиным, который будет исполнять обязанности начальника местной полиции.

Ранее Факты ICTV рассказывали об ужасном инциденте в Днепре, где бездомный изнасиловал и убил 11-летнего мальчика. Как выяснила полиция, убийца заманил ребенка конфетами.