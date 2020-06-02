В Полтавской области застрелился руководитель областного эколого-натуралистического центра для школьников Виталий Беднина.

По словам членов семьи, мужчина как обычно поехал утром на работу, но вечером домой не вернулся. Они позвонили в полицию, а через полчаса нашли застреленного мужчину в автомобиле возле дома матери.

Что стало причиной такого поступка — не известно, но педагог оставил предсмертную записку, в которой он просил прощения и указал пароли от своих банковский карт.

По словам его заместителя, он говорил, что долго работать не будет.

— Мне не дадут работать. Я уйду, — говорил он коллеге, но без подробностей.

Мужчина проработал руководителем областного эколого-натуралистического центра для школьников 26 лет.

Полиция проводит расследование.

56-летний Виталий Беднина застрелился 27 мая в своем автомобиле. В Hyundai Santa Fe было найдено оружие. Мужчина выстрелил себе в рот из мелкокалиберной винтовки.

Беднин руководил полтавским отделением Международной ассоциации внешкольного образования. В 2019 году получил премию Верховной Рады.