В Полтавской области застрелился руководитель областного эколого-натуралистического центра для школьников Виталий Беднина.
По словам членов семьи, мужчина как обычно поехал утром на работу, но вечером домой не вернулся. Они позвонили в полицию, а через полчаса нашли застреленного мужчину в автомобиле возле дома матери.
Что стало причиной такого поступка — не известно, но педагог оставил предсмертную записку, в которой он просил прощения и указал пароли от своих банковский карт.
По словам его заместителя, он говорил, что долго работать не будет.
— Мне не дадут работать. Я уйду, — говорил он коллеге, но без подробностей.
Мужчина проработал руководителем областного эколого-натуралистического центра для школьников 26 лет.
Полиция проводит расследование.
56-летний Виталий Беднина застрелился 27 мая в своем автомобиле. В Hyundai Santa Fe было найдено оружие. Мужчина выстрелил себе в рот из мелкокалиберной винтовки.
Беднин руководил полтавским отделением Международной ассоциации внешкольного образования. В 2019 году получил премию Верховной Рады.