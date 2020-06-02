У Полтавській області застрелився керівник обласного еколого-натуралістичного центру для школярів Віталій Бедніна.

За словами членів сім’ї, чоловік як зазвичай поїхав вранці на роботу, але ввечері додому не повернувся. Вони подзвонили в поліцію, а через півгодини знайшли застреленого чоловіка в автомобілі біля Будинку матері.

Що стало причиною такого вчинку невідомо, але педагог залишив передсмертну записку, в якій він просив вибачення і вказав паролі від своїх банківський карт.

За словами його заступника, він говорив, що довго працювати не буде.

– Мені не дадуть працювати. Я піду, – говорив він колезі, але без подробиць.

Чоловік пропрацював керівником обласного еколого-натуралістичного центру для школярів 26 років.

Поліція проводить розслідування.

56-річний Віталій Бедніна застрелився 27 травня в своєму автомобілі. У Hyundai Santa Fe було знайдено зброю. Чоловік вистрілив собі в рот з дрібнокаліберної гвинтівки.

Беднін керував Полтавським відділенням Міжнародної асоціації позашкільної освіти. У 2019 році отримав премію Верховної Ради.