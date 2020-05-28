27 мая в Полтаве застрелился директор областного эколого-натуралистического центра Виталий Беднина.
56-летний мужчина совершил суицид в своем автомобиле.
Авто Hyundai Santa Fe стояло припаркованное на ул. Ивана Мазепы. Рядом с телом нашли оружие, из которого, предположительно, он покончил с собой — выстрелил себе в рот из мелкокалиберной винтовки.
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Самоубийца оставил посмертную записку, в которой написал коды к банковским карточкам, попрощался и извинился перед родными.
Виталий Беднина возглавлял Полтавский эколого-натуралистический центр с 1994 года. Также руководил Полтавским отделением Международной ассоциации внешкольного образования.
В прошлом году ему вручили премию Верховной Рады.
В сфере образования считают, что их коллега был доведен до такого шага. Некоторые педагоги говорят, что они готовы рассказать полиции его слова о давлении со стороны высшего руководства, пишет Кременчугская газета.
Напомним, 23 мая обнаружили тело народного депутата Валерия Давиденко с огнестрельным ранением в голову.
Труп нашли в туалете офиса на кресле и с пистолетом в руке.