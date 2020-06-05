В Запорожье 51-летней воспитательнице частного нелегального сада, которую подозревают в убийстве годовалого ребенка, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Соответствующее решение принял Шевченковский районный суд Запорожья.

— Суд постановил ходатайство следователя об избрании меры пресечения подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 ч. 2 п. 2, удовлетворить. Избрать меру пресечения — содержание под стражей до 2 августа, — заявила судья Шевченковского суда.

Прокурор в ходе судебного заседания предоставил запись с камер видеонаблюдения, которые были установлены в квартире нелегального детского сада. Заседание проходило в закрытом режиме в момент просмотра видеозаписи.

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После просмотра прокурор не сдержала слез, а не прокомментировав видео, настояла на аресте подозреваемой.

— Мы установили все обстоятельства. Мы видим, что дети были без присмотра, что она бьет одного ребенка, потом толкает другого. Она закрыла рот ребенку, подушка закрыла все лицо, — прокомментировал адвокат семьи погибшей Теймур Мамедов.

Девочка умерла в нелегальном детском саду, который организовала местная жительница в своей квартире.

По словам родителей, отзывы о садике были только положительные. Накануне мать ребенка общалась с воспитательницей и не заметила ничего подозрительного.

Отправив девочку на пробный день, через несколько часов отцу позвонили и сказали о смерти.

Соседи сообщили, что нелегальный детский сад работал во время карантина, а из квартиры часто было слышно крики и детский плач.

Воспитательница имела образование массажиста и принимала клиентов непосредственно в квартире, где и был организован сад.