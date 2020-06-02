Нашли без одежды: в Запорожье девочка умерла в нелегальном детсаду

В Запорожье полуторагодовалая Алиса умерла в нелегальном детском саду, который организовала местная жительница в своей квартире.

По словам родителей, они читали только положительные отзывы о детском саде. Мать девочки пообщалась с “воспитательницей” и никаких подозрений у нее не возникло.

Женщина решила отправить ребенка на пробный день. Спустя час мужу позвонили и сказали, что ребенок умер.

На месте была обнаружена девочка без одежды, а воспитательница не спешила вызывать скорую помощь, поэтому медикам позвонили родители. Предварительно, ребенок захлебнулся рвотой. Почему Алиса была голая и точную причину смерти установит следствие.

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Соседи рассказали, что нелегальный детский сад работал и во время карантина. Женщина набирала туда всех детей – больных простудой и разных возрастов.

Также она их наказывала и закрывала в темной комнате. Часто из квартиры были слышны крики и детский плач.

Так называемая воспитатель оказалась по образованию массажистом и принимала клиентов в квартире, где организовала детский сад. Помощниками оказались дети.

На видео опубликованных в соцсети видно, как девочка массирует кому-то ноги.

Женщина сейчас находится дома и не отвечает на звонки и сообщения.

К слову, осенью в Ровенской области 12 школьников были госпитализированы в Здолбуновскую центральную районную больницу с симптомами острого отравления неизвестным веществом. Оказалось, что ученица пятого класса угостила одноклассников конфетами по поводу празднования своего дня рождения.

Дети, которые отравились, употребляли сладости со вкусом перца чили, которые были изготовлены в Китае.