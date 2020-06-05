У Запоріжжі 51-річній виховательці приватного нелегального садочка, яку підозрюють у вбивстві однорічної дитини, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відповідне рішення ухвалив Шевченківський районний суд Запоріжжя.

– Суд постановив клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу підозрюваній у скоєні злочину, передбаченого ст. 115 ч. 2 п. 2, задовольнити. Обрати запобіжний захід – тримання під вартою до 2 серпня, – заявила суддя Шевченківського суду.

Прокурор під час судового засідання надав запис з камер відеоспостереження, які були встановлені у квартирі нелегального дитячого садочка. Засідання проходило у закритому режимі у момент перегляду відеозапису.

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Після перегляду прокурор не стримала сліз, не прокоментувавши відео, наполягла на арешті підозрюваної.

– Ми встановили всі обставини. Ми бачимо, що діти були без догляду, що вона б’є одну дитину, потім штовхає іншу. Вона закрила рот дитині, подушка закрила все обличчя, – прокоментував адвокат родини загиблої Теймур Мамедов.

Дівчинка померла у нелегальному дитячому садку, який організувала місцева мешканка у своїй квартирі.

За словами батьків, відгуки про садок були тільки позитивні. Напередодні мати дитини спілкувалась з вихователькою та не помітила нічого підозрілого.

Відправивши дівчинку на пробний день, через кілька годин батькові зателефонували та сказали про смерть.

Сусіди повідомили, що нелегальний дитячий садок працював під час карантину, а з квартири часто було чути крики та дитячий плач.

Вихователька мала освіту масажиста і приймала клієнтів безпосередньо у квартирі, де і був організований садок.