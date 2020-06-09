ДТП с Михаилом Ефремовым: на актера завели уголовное дело

На российского актера Михаила Ефремова, который в нетрезвом состоянии спровоцировал ДТП в Москве, открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ. Ему грозило от трех до семи лет лишения свободы. Однако потом СМИ начали сообщать, что статью переквалифицировали на ч. 3 ст. 264 УК РФ, а это уже наказание до 12 лет за решеткой.
Известно, что сразу после ДТП Михаила Ефремова задержали, однако потом отпустили под подписку о невыезде.
Агентство ТАСС также сообщает, что пострадавший водитель автофургона — Сергей Захаров 1963 года рождения – скончался в больнице. Мужчину госпитализировали с открытым переломом бедра, переломом ребер, закрытой черепно-мозговой травмой.
Момент ДТП. pic.twitter.com/WaSPp2wnNO
— ЦОДД (@gucodd) June 8, 2020
ДТП с Михаилом Ефремовым
Российский актер Михаил Ефремов спровоцировал ДТП в центре Москвы. Известно, что за рулем он пребывал в состоянии алкогольного опьянения.
В 21.44 8 июня на Садовом кольце у Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee на скорости выехал на встречную полосу, протаранил фургон Lada, а также задел еще несколько авто
По предварительным данным в машине с Михаилом Ефремовым пребывали актер Иван Стебунов и его супруга Елена Власова.