На російського актора Михайла Єфремова, який у нетверезому стані спровокував ДТП в Москві, відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 264 КК РФ. Йому загрожувало від трьох до семи років позбавлення волі. Однак потім ЗМІ почали повідомляти, що статтю перекваліфікували на ч. 3 ст. 264 КК РФ, а це вже тягне за собою покарання до 12 років за ґратами.

Відомо, що одразу після ДТП Михайла Єфремова затримали, проте потім відпустили під підписку про невиїзд.

Агентство ТАСС також повідомляє, що потерпілий водій фургону – Сергій Захаров 1963 року народження – помер у лікарні. Чоловіка госпіталізували з відкритим переломом стегна, переломом ребер, закритою черепно-мозковою травмою.

ДТП з Михайлом Єфремовим

Російський актор Михайло Єфремов спровокував ДТП у центрі Москви. Відомо, що за кермом він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

О 21.44 8 червня на Садовому кільці Єфремов за кермом Jeep Grand Cherokee на швидкості виїхав на зустрічну смугу, протаранив фургон Lada, а також зачепив ще кілька авто.

За попередніми даними в машині з Михайлом Єфремовим перебували актор Іван Стебунов і його дружина Олена Власова.