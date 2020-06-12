В Норвегии экстремиста, который придерживается правых взглядов, Филиппа Мансхауса приговорили к 21 году тюрьмы за нападение на мечеть, а также убийство сестры.
Приговор 22-летнему Мансхаусу огласил суд в Саннвике. Преступление было совершено 10 августа 2019 года.
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Нападение на мечеть неподалеку от Осло
Мансхаус называет себя неонацистом, поэтому из этих побуждений он напал на исламский центр Аль-Нур в городке Берум, который находится в 20 км от Осло.
Преступник был в пуленепробиваемом жилете и шлеме с видеокамерой, при себе он имел несколько единиц огнестрельного оружия.
В мечети он открыл беспорядочную стрельбу. В результате это был ранен 65-летний посетитель мечети, который смог обезвредить нападавшего.
Кроме того, Манхаус из расистских побуждений застрелил сводную сестру.
Тело 17-летней обнаружили в доме Манхуаса. У нее китайские корни, девушку удочерила женщина, состоящая в гражданском браке с отцом преступника. Она была убита четырьмя выстрелами.