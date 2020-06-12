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Факты / Происшествия

Нападение на мечеть и убийство сестры: в Норвегии экстремист получил 21 год тюрьмы

В Норвегии экстремиста, который придерживается правых взглядов, Филиппа Мансхауса приговорили к 21 году тюрьмы за нападение на мечеть, а также убийство сестры.

Приговор 22-летнему Мансхаусу огласил суд в Саннвике. Преступление было совершено 10 августа 2019 года.

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Нападение на мечеть неподалеку от Осло

Мансхаус называет себя неонацистом, поэтому из этих побуждений он напал на исламский центр Аль-Нур в городке Берум, который находится в 20 км от Осло.

Преступник был в пуленепробиваемом жилете и шлеме с видеокамерой, при себе он имел несколько единиц огнестрельного оружия.

В мечети он открыл беспорядочную стрельбу. В результате это был ранен 65-летний посетитель мечети, который смог обезвредить нападавшего.

Кроме того, Манхаус из расистских побуждений застрелил сводную сестру.

Тело 17-летней обнаружили в доме Манхуаса. У нее китайские корни, девушку удочерила женщина, состоящая в гражданском браке с отцом преступника. Она была убита четырьмя выстрелами.

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