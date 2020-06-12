У Норвегії екстреміста, який має праві погляди, Філіпа Мансхауса засудили до 21 року ув’язнення за напад на мечеть, а також вбивство сестри.

Вирок 22-річному Мансхаусу оголосив суд у Саннвіку. Злочин було здійснено 10 серпня 2019 року.

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Напад на мечеть неподалік від Осло

Мансхаус називає себе неонацистом, тому з цих міркувань він напав на ісламський центр Аль-Нур у містечку Берум, який знаходиться за 20 км від Осло.

Злочинець був у куленепробивному жилеті та шоломі з відеокамерою, він мав кілька одиниць вогнепальної зброї.

У мечеті він відкрив безладну стрілянину. В результаті цього був поранений 65-річний відвідувач мечеті, який зміг знешкодити нападника.

Крім того, Манхаус з расистських мотивів застрелив зведену сестру.

Тіло 17-річної дівчини виявили в будинку Манхуаса. У неї китайське коріння, дівчину удочерила жінка, яка живе в цивільному шлюбі з батьком злочинця. Вона була вбита чотирма пострілами.