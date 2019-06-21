В Багдаде (Ирак) прогремел взрыв в мечети, в результате которого погибло 10 человек, еще 30 получили ранения.

В шиитской мечети в восточной части Багдада произошел взрыв. Погибло десять человек, еще 30 пострадали. Число погибших может увеличится, так как многие из раненных находятся в тяжелом состоянии.

Для нападения использовался либо пояс смертника, либо самодельное взрывное устройство.

Читайте: Взрыв в шведском городе Линчепинг – пострадали люди, повреждены дома

Ни одна группировка пока не взяла ответственности за происшествие.

К слову, Дональд Трамп отменил удар по Ирану за 10 минут до запуска ракет.

Источник: Рress Тv