На Харьковщине копы вымогали деньги у наркозависимых и их родственников

В Харьковской области сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили группу полицейских, которые вымогали деньги у наркозависимых и их родственников взамен на непривлечение к ответственности.
Полицейские ловили наркозавимых на так называемых закладках и не оформляли документы. Они забирали наркотики и требовали деньги.
Когда те соглашались заплатить, к ним присылали за взяткой третье лицо, которое не работает в правоохранительных органах.
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Следствие установило, что всего было пять таких эпизодов, за которые полицейские получили 150 тыс. грн.
Следователи провели 14 обысков по месту жительства, работы и в авто подозреваемых. Во время этого были изъяты деньги, мобильные телефоны, флешки, а также вещества, которые внешне похожие на наркотики.
ГБР проверяет информацию о возможной причастности к преступлению других полицейских, а готовит ходатайство об отстранении задержанных от должностей.
Если их вина будет доказана, тогда они могут лишиться свободы на срок от пяти до 10 лет.
Продажа медиками наркотических препаратов
26 июня на Днепропетровщине задержали четырех медицинских сотрудниц противотуберкулезного диспансера, которые продавали наркотические препараты.
В ходе обысков у них изъяли более 4,3 тыс. препаратов заместительной терапии, а именно Метадон, Бупренорфин и Эднок.
Также были изъяты рецептурные бланки, черные списки и документация.
По данным полиции, главный врач и медсестры регулярно нарушали правила отпуска и учета препаратов. Они незаконно выдавали их людям, которые не имели показаний и оснований для их получения.