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Факты / Происшествия

На Харьковщине копы вымогали деньги у наркозависимых и их родственников

В Харьковской области сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили группу полицейских, которые вымогали деньги у наркозависимых и их родственников взамен на непривлечение к ответственности.

Полицейские ловили наркозавимых на так называемых закладках и не оформляли документы. Они забирали наркотики и требовали деньги.

Когда те соглашались заплатить, к ним присылали за взяткой третье лицо, которое не работает в правоохранительных органах.

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Следствие установило, что всего было пять таких эпизодов, за которые полицейские получили 150 тыс. грн.

Следователи провели 14 обысков по месту жительства, работы и в авто подозреваемых. Во время этого были изъяты деньги, мобильные телефоны, флешки, а также вещества, которые внешне похожие на наркотики.

ГБР проверяет информацию о возможной причастности к преступлению других полицейских, а готовит ходатайство об отстранении задержанных от должностей.

Если их вина будет доказана, тогда они могут лишиться свободы на срок от пяти до 10 лет.

  • На Харьковщине копы вымогали деньги у наркозависимых и их родственников
  • На Харьковщине копы вымогали деньги у наркозависимых и их родственников
  • На Харьковщине копы вымогали деньги у наркозависимых и их родственников
  • На Харьковщине копы вымогали деньги у наркозависимых и их родственников
  • На Харьковщине копы вымогали деньги у наркозависимых и их родственников
  • На Харьковщине копы вымогали деньги у наркозависимых и их родственников
  • На Харьковщине копы вымогали деньги у наркозависимых и их родственников
  • На Харьковщине копы вымогали деньги у наркозависимых и их родственников
  • На Харьковщине копы вымогали деньги у наркозависимых и их родственников
  • На Харьковщине копы вымогали деньги у наркозависимых и их родственников
  • На Харьковщине копы вымогали деньги у наркозависимых и их родственников
  • На Харьковщине копы вымогали деньги у наркозависимых и их родственников
На Харьковщине копы вымогали деньги у наркозависимых и их родственников / 6 фотографий

Продажа медиками наркотических препаратов

26 июня на Днепропетровщине задержали четырех медицинских сотрудниц противотуберкулезного диспансера, которые продавали наркотические препараты.

В ходе обысков у них изъяли более 4,3 тыс. препаратов заместительной терапии, а именно Метадон, Бупренорфин и Эднок.

Также были изъяты рецептурные бланки, черные списки и документация.

По данным полиции, главный врач и медсестры регулярно нарушали правила отпуска и учета препаратов. Они незаконно выдавали их людям, которые не имели показаний и оснований для их получения.

Источник: ГБР

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