У Харківській області співробітники Державного бюро розслідувань викрили групу поліцейських, які вимагали гроші у наркозалежних та їхніх родичів взамін на непритягнення до відповідальності.

Поліцейські ловили наркозалежних на так званих закладках і не оформляли документи. Вони забирали наркотики і вимагали гроші.

Коли ті погоджувалися заплатити, до них надсилали за хабарем третю особу, яка не працює в правоохоронних органах.

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Слідство встановило, що всього було п’ять таких епізодів, за які поліцейські отримали 150 тис.грн.

Слідчі провели 14 обшуків за місцем проживання, роботи та в авто підозрюваних. Під час цього були вилучені гроші, мобільні телефони, флешки, а також речовини, які зовні схожі на наркотики.

ДБР перевіряє інформацію про можливу причетність до злочину інших поліцейських, а готує клопотання про відсторонення затриманих від посад.

Якщо їх провина буде доведена, тоді вони можуть втратити свободу на строк від п’яти до 10 років.























На Харківщині копи вимагали гроші у наркозалежних та їхніх родичів / 6 фотографий

Продаж медиками наркотичних препаратів

26 червня на Дніпропетровщині затримали чотирьох медичних співробітниць протитуберкульозного диспансеру, які продавали наркотичні препарати.

В ході обшуків у них вилучили понад 4,3 тис. препаратів замісної терапії, а саме Метадон, Бупренорфін і Еднок.

Також були вилучені рецептурні бланки, чорні списки і документація.

За даними поліції, головний лікар і медсестри регулярно порушували правила відпуску та обліку препаратів. Вони незаконно видавали їх людям, які не мали показань і підстав для їх отримання.