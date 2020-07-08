На Харківщині копи вимагали гроші у наркозалежних та їхніх родичів

У Харківській області співробітники Державного бюро розслідувань викрили групу поліцейських, які вимагали гроші у наркозалежних та їхніх родичів взамін на непритягнення до відповідальності.
Поліцейські ловили наркозалежних на так званих закладках і не оформляли документи. Вони забирали наркотики і вимагали гроші.
Коли ті погоджувалися заплатити, до них надсилали за хабарем третю особу, яка не працює в правоохоронних органах.
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Слідство встановило, що всього було п’ять таких епізодів, за які поліцейські отримали 150 тис.грн.
Слідчі провели 14 обшуків за місцем проживання, роботи та в авто підозрюваних. Під час цього були вилучені гроші, мобільні телефони, флешки, а також речовини, які зовні схожі на наркотики.
ДБР перевіряє інформацію про можливу причетність до злочину інших поліцейських, а готує клопотання про відсторонення затриманих від посад.
Якщо їх провина буде доведена, тоді вони можуть втратити свободу на строк від п’яти до 10 років.
Продаж медиками наркотичних препаратів
26 червня на Дніпропетровщині затримали чотирьох медичних співробітниць протитуберкульозного диспансеру, які продавали наркотичні препарати.
В ході обшуків у них вилучили понад 4,3 тис. препаратів замісної терапії, а саме Метадон, Бупренорфін і Еднок.
Також були вилучені рецептурні бланки, чорні списки і документація.
За даними поліції, головний лікар і медсестри регулярно порушували правила відпуску та обліку препаратів. Вони незаконно видавали їх людям, які не мали показань і підстав для їх отримання.