Наркодилеры в Кривом Роге: полиция провела масштабную операцию

В Кривом Роге правоохранители провели масштабную спецоперацию по прекращению деятельности наркодилеров.

За месяц злоумышленники зарабатывали около 1,5 млн грн. Продукцию сбывали на территории города через интернет.

В группе было семь местных жителей в возрасте от 20 до 53 лет.

— В рамках отработки города в сфере противодействия наркопреступности в течение суток 4 июля полицейские провели всего более сорока санкционированных обысков и задержали 10 человек, — сообщил заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Тарас Воликов.

Шестерым задержаным уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, а одному назначили круглосуточный домашний арест.











Ежемесячно зарабатывали 1,5 млн грн: в Кривом Роге задержали группу наркодилеров / 3 фотографии

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Между самими злоумышленники полномочия были четко распределены: одни отвечали за изготовление, диспетчер координировал заказ, а другие непосредственно занимались сбытом путем закладок и через интернет.

Нарколаборатория в Киеве

Нацполиция обнаружила нарколабораторию в Киеве, где производили около 30 кг наркотиков ежемесячно.

Во время обысков оперативники обнаружили 630 кг прекурсоров, которых достаточно для изготовления 200 кг метадона, и 1 кг готового наркотического средства.