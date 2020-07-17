В Кривом Роге 5-летний ребенок утонул в бассейне

На Днепропетровщине 17 июля во дворе своего дома погибла 5-летний ребенок.
Родители оставили девочку без присмотра, и она случайно утонула в бассейне.
Трагедия произошла в Долгинцевском районе Кривого Рога.
В Кривом Роге 5-летняя девочка утонула в бассейне / 6 фотографий
По предварительной информации, правоохранители отправили тело девочки на судмедэкспертизу.
Обстоятельства гибели ребенка устанавливаются.
Гибель подростков на Тернопольщине
11 июля в Бережанском районе на пруду утонули двое подростков 15 и 16 лет.
На пляже отдыхала компания из пяти парней. Двое из них пошли купаться и не смогли самостоятельно выбраться из воды.
Спасатели вытащили одного уже мертвым, а другой впоследствии скончался в реанимации.
Источник: Первый Городской
Фото: Первый Городской