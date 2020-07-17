В Кривом Роге 5-летний ребенок утонул в бассейне

На Днепропетровщине 17 июля во дворе своего дома погибла 5-летний ребенок.

Родители оставили девочку без присмотра, и она случайно утонула в бассейне.

Трагедия произошла в Долгинцевском районе Кривого Рога.























В Кривом Роге 5-летняя девочка утонула в бассейне / 6 фотографий

По предварительной информации, правоохранители отправили тело девочки на судмедэкспертизу.

Обстоятельства гибели ребенка устанавливаются.

Гибель подростков на Тернопольщине

11 июля в Бережанском районе на пруду утонули двое подростков 15 и 16 лет.

На пляже отдыхала компания из пяти парней. Двое из них пошли купаться и не смогли самостоятельно выбраться из воды.

Спасатели вытащили одного уже мертвым, а другой впоследствии скончался в реанимации.

Источник: Первый Городской

Фото: Первый Городской