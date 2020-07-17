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Факти / Надзвичайні події

У Кривому Розі 5-річна дівчинка потонула в басейні

На Дніпропетровщині 17 липня у дворі свого будинку загинула 5-річна дитина.

Батьки залишили дівчинку без нагляду, і вона випадково потонула у басейні.

Трагедія сталася у Долгінцевському районі Кривого Рогу.

  • У Кривому Розі 5-річна дитина потонула в басейні
  • У Кривому Розі 5-річна дитина потонула в басейні
  • У Кривому Розі 5-річна дитина потонула в басейні
  • У Кривому Розі 5-річна дитина потонула в басейні
  • У Кривому Розі 5-річна дитина потонула в басейні
  • У Кривому Розі 5-річна дитина потонула в басейні
  • У Кривому Розі 5-річна дитина потонула в басейні
  • У Кривому Розі 5-річна дитина потонула в басейні
  • У Кривому Розі 5-річна дитина потонула в басейні
  • У Кривому Розі 5-річна дитина потонула в басейні
  • У Кривому Розі 5-річна дитина потонула в басейні
  • У Кривому Розі 5-річна дитина потонула в басейні
У Кривому Розі 5-річна дівчинка потонула в басейні / 6 фотографий

За попередньою інформацією, правоохоронці відправили тіло дівчинки на судмедекспертизу.

Обставини загибелі дитини встановлюються.

Загибель підлітків на Тернопільщині

11 липня у Бережанському районі на ставку втопилося двоє підлітків 15 та 16 років.

На пляжі відпочивала компанія із п’яти хлопців.Двоє з них пішли купатися і не змогли самостійно вибратися з води.

Рятувальники витягли одного вже мертвим, а інший згодом помер у реанімації.

Джерело: Первый Городской

Фото: Первый Городской

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