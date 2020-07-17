У Кривому Розі 5-річна дитина потонула в басейні

На Дніпропетровщині 17 липня у дворі свого будинку загинула 5-річна дитина.
Батьки залишили дівчинку без нагляду, і вона випадково потонула у басейні.
Трагедія сталася у Долгінцевському районі Кривого Рогу.
У Кривому Розі 5-річна дівчинка потонула в басейні / 6 фотографий
За попередньою інформацією, правоохоронці відправили тіло дівчинки на судмедекспертизу.
Обставини загибелі дитини встановлюються.
Загибель підлітків на Тернопільщині
11 липня у Бережанському районі на ставку втопилося двоє підлітків 15 та 16 років.
На пляжі відпочивала компанія із п’яти хлопців.Двоє з них пішли купатися і не змогли самостійно вибратися з води.
Рятувальники витягли одного вже мертвим, а інший згодом помер у реанімації.
Джерело: Первый Городской
Фото: Первый Городской