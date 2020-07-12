Трагедия произошла вечером 11 июля на пруду между селами Мечищев и Вильховец Бережанского района Тернопольской области.

Компания из пяти мальчиков-подростков отдыхала на берегу. Двое из них пошли купаться и не смогли самостоятельно выбраться из воды.

Спасатели вытащили одного уже мертвым, а второй вскоре скончался в реанимации.

Погибшие — 16-летний парень из Бережан и 15-летний подросток из Вильховца.

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Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 115 УК (Умышленное убийство) с пометкой несчастный случай.

В Киеве 12 июля возле Большой Кольцевой дороги из пролива Борщаговка достали тело 54-летней женщины.

Тело погибшей находилось на поверхности воды в 10 м от берега. Водолазы с помощью специального снаряжения доставили его на берег и передали следственно-оперативной группе.