Большая рыба затянула в воду: на Закарпатье утонул рыбак

3 августа в селе Горбок Закарпатской области утонул рыбак, которого утянула в воду попавшаяся на крючок рыба.

Мужчина, который ловил рыбу один, потерял равновесие из-за большой рыбы, которая потянула его в воду, рассказали очевидцы.

Глубина водоема в том месте, где упал рыбак, составляет 4 метра.

Тело жителя Мукачево обнаружили водолазы.

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Еще один рыбак погиб в Черновецкой области

3 августа в селе Магала в Черновецкой области на берегу пруда были обнаружены вещи 45-летнего местного жителя, который рыбачил, но где-то пропал.

Водолазы целый день искали мужчину, но безуспешно. Продолжив поиски 4 августа, спасателям удалось обнаружить тело погибшего рыбака.