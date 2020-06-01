Утопили, а потом зарезали: в Киеве двое контрактников убили рыбака, чтобы погасить кредит

В Киеве на берегу Днепра правоохранители обнаружили тело рыбака, который умер в результате многочисленных ножевых ранений.

Убийцами оказались двое парней 1996 и 1999 годов рождения, которые проходят контрактную службу в ВСУ.

Сообщается, что мужчина поехал рыбачить на Жуков остров на своем авто, а уже через несколько часов связь с ним оборвалась.

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Когда начались поиски автомобиля, полиция наткнулась на “нового владельца” микроавтобуса. Следователи нашли продавцов авто — это были убийцы 44-летнего рыбака.

Нападавшие подкрались к своей жертве сзади и нанесли удар ножом в спину. Затем бросили мужчину в воду, а когда достали его тело из воды, еще несколько раз ударили ножом в грудь.

— Потом парни загрузили тело убитого рыбака в микроавтобус вывезли на другую сторону острова и закопали. Микроавтобус впоследствии продали за $1 800, — сообщили в полиции.

Задержанные контрактники объяснили свой поступок тем, что хотели быстро погасить кредит, и не знали, где взять денег.

— Мы влетели на деньги, взяли кредит. Предложил достать машину незаконным способом — убить человека, а машину забрать и продать.

Представитель военной службы правопорядка ВСУ заявил, что будет разбираться, почему солдаты оказались за пределами части.

— Это солдаты. Идет служебная проверка, идет следствие. Мы видим недостатки по отбору этих военнослужащих. Это действительно ужасный случай.

У убитого рыбака осталась жена и дочь. Он работал сантехником в одном из жилых комплексов Киева.

Оба солдата задержаны. За совершенное преступление им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

1 июня киевские правоохранители задержали 50-летнего мужчину, который развращал двух несовершеннолетних школьниц. Следствие установило, что девочки приходили в гости к подозреваемому, который заставлял их употреблять алкогольные напитки, смотреть видео со сценами зоофилии, склонял к половому акту и даже продавал интимные фото школьниц на сайтах для взрослых.

Вскоре состоится суд, пока мужчине избрана мера пресечения в виде пребывания в камере СИЗО сроком 2 месяца.