PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Велика риба затягнула у воду: на Закарпатті потонув рибалка

3 серпня в селі Горбок Закарпатської області потонув рибалка, якого затягнула у воду риба, яка потрапила на гачок.

Чоловік, який ловив рибу один, втратив рівновагу через велику рибу, яка потягнула його в воду, розповіли очевидці.

Глибина водойми в тому місці, де впав рибалка, становить 4 метри.

Тіло жителя Мукачево виявили водолази.

Читайте: Втопили, а потім зарізали: у Києві двоє контрактників вбили рибалку, щоб погасити кредит

Ще один рибалка загинув у Чернівецькій області

3 серпня в селі Магала в Чернівецькій області на березі ставка було виявлено речі 45-річного місцевого жителя, який рибалив, але десь зник.

Водолази цілий день шукали чоловіка, але безуспішно. Продовживши пошуки 4 серпня, рятувальникам вдалося виявити тіло загиблого рибалки.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка