Велика риба затягнула у воду: на Закарпатті потонув рибалка

3 серпня в селі Горбок Закарпатської області потонув рибалка, якого затягнула у воду риба, яка потрапила на гачок.

Чоловік, який ловив рибу один, втратив рівновагу через велику рибу, яка потягнула його в воду, розповіли очевидці.

Глибина водойми в тому місці, де впав рибалка, становить 4 метри.

Тіло жителя Мукачево виявили водолази.

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Ще один рибалка загинув у Чернівецькій області

3 серпня в селі Магала в Чернівецькій області на березі ставка було виявлено речі 45-річного місцевого жителя, який рибалив, але десь зник.

Водолази цілий день шукали чоловіка, але безуспішно. Продовживши пошуки 4 серпня, рятувальникам вдалося виявити тіло загиблого рибалки.