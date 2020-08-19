В Харьковской области гражданин Израиля незаконно торговал оружием

В Харьковской области правоохранители разоблачили гражданина Израиля, который продавал оружие на территории региона.
Полиция задержала иностранца.
Во время обысков она обнаружила незаконный товар и деньги, которые он получил за него.
Читайте: Правила владения наградным оружием: МВД готовит изменения
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас гражданин Израиля находится в СИЗО. Если его вину докажут, ему грозит до семи лет лишения свободы.
Арсенал оружия в Одесской области
В Одесской области у 51-летнего мужчины правоохранители изъяли целый арсенал оружия.
У жителя Беляевки они нашли револьвер, пулемет, автомат, пистолет, пять винтовок, два корпуса гранат РГД-33, а также более тысячи патронов.
Мужчине грозит тюрьма.