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Факты / Происшествия

В Харьковской области гражданин Израиля незаконно торговал оружием

В Харьковской области правоохранители разоблачили гражданина Израиля, который продавал оружие на территории региона.

Полиция задержала иностранца.

Во время обысков она обнаружила незаконный товар и деньги, которые он получил за него.

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Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас гражданин Израиля находится в СИЗО. Если его вину докажут, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Поліція Харків

Арсенал оружия в Одесской области

В Одесской области у 51-летнего мужчины правоохранители изъяли целый арсенал оружия.

У жителя Беляевки они нашли револьвер, пулемет, автомат, пистолет, пять винтовок, два корпуса гранат РГД-33, а также более тысячи патронов.

Мужчине грозит тюрьма.

Источник: Нацполиция

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