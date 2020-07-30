Правила владения наградным оружием: МВД готовит изменения

В Верховной Раде еще в сентябре 2019 года зарегистрирован законопроект №1222-1 об обороте оружия, который в начале февраля вернули на доработку.

В новой редакции, которую планирует рассмотреть парламент, будут прописаны новые правила владения наградным оружием, заявил в эфире одного из телеканалов советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко.

Он также объяснил, почему наградное оружие не нужно регулярно перерегистрировать, как охотничье и травматическое.

По его словам, Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД собирает гильзотеки на это оружие, чтобы в случае необходимости можно было идентифицировать.

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— По наградному оружию такого нет. Отстреливать и продлевать разрешение не надо. При подготовке законопроекта над этим работаем, — отметил Мартыненко.

Сейчас разрешение на оружие выдается на три года, а затем каждые три года продлевается.

В Украине, по неофициальным данным, на руках находятся более 5 млн единиц оружия, из которых только каждая пятая легальная.

Чтобы исправить ситуацию, МВД ежегодно проводят месячники добровольной сдачи, но эти меры не приносят желаемого результата.

Поэтому украинцам предлагают узаконить право владеть оружием, что тоже предусмотрено правками в соответствующем законопроекте.