У Харківській області громадянин Ізраїлю незаконно торгував зброєю

У Харківській області правоохоронці викрили громадянина Ізраїлю, який продавав зброю на території регіону.

Поліція затримала іноземця.

Під час обшуків вона виявила незаконний товар та кошти, які він отримав за нього.

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Правоохорнці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нині громадянин Ізраїлю перебуває у СІЗО. Якщо його провину доведуть, йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Арсенал зброї в Одеській області

В Одеській області у 51-річного чоловіка правоохоронців вилучили цілий арсенал зброї.

У мешканця Біляївки вони знайшли револьвер, кулемет, автомат, пістолет, п’ять гвинтівок, два корпуси гранат РГД-33, а також понад тисячу патронів.

Чоловікові загрожує в’язниця.