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Факты / Происшествия

Удар в голову и резиновые пули: в Винницкой области подрались кандидаты в депутаты

В Калиновском районе Винницкой области произошла драка между кандидатами в депутаты.

Конфликт возник между депутатом Калиновского районного совета, который баллотируется в Калиновскую ОТГ, действующим депутатом Винницкого областного совета и кандидатом на эту ​​же должность в облсовет.

23 сентября около 18.00 на территорию домохозяйства депутата райсовета приехали два других мужчины. Они обсуждали избирательную кампанию, когда возникла ссора. Во время конфликта кандидат в облсовет ударил хозяина в голову. В ответ тот повредил авто обидчика Toyota Land Cruiser.

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Это увидел работник депутата райсовета, он вмешался в ссору, осуществив выстрел из устройства для отстрела резиновых пуль в воздух.

Пострадавшего с травмой головы госпитализировали в больницу, нападающего задержали.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 296 УК (хулиганство), которая предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.

Драка между нардепами

В феврале между нардепами в Раде вспыхнула драка.

Подрались представители Батькивщины и Слуги народа Сергей Власенко и Артем Дмитрук.

Тогда народные избранники рассматривали законопроект о рынке земли.

Источник: Нацполиция

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