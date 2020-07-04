На Бессарабской площади в центре Киева около 4 утра произошла массовая драка со стрельбой, в результате чего пострадали три человека.

На место происшествия прибыли семь экипажей патрульных и следственно-оперативная группа районного управления полиции.

Следователи начали уголовное производство по факту хулиганских действий с применением оружия. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Предварительно установлено, что между двумя компаниями возник конфликт, который перерос в драку, во время которой один из участников достал оружие и сделал несколько выстрелов.

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В результате инцидента одна из участниц получила касательное ранение ноги, врачи оказали ей помощь на месте происшествия. Кроме того, двое участников получили ножевые ранения и были госпитализированы в медицинские учреждения.

В Печерское управления полиции доставили 10 человек. С места происшествия эксперты изъяли стартовый пистолет и гильзу, которые в дальнейшем будут направлены на экспертизу.

Стрельба на остановке

В Николаеве две компании устроили стрельбу на остановке общественного транспорта.

Ссора вспыхнула между двумя нетрезвыми компаниями. Сначала они начали драться, а потом раздалось семь выстрелов.

Ранения получили двое участников стрельбы, но заявление в полицию друг на друга писать отказались.