У Калинівському районі Вінницької області відбулася бійка між кандидатами у депутати.

Конфлікт виник між депутатом Калинівської районної ради, який балотується до Калинівської ОТГ, чинним депутатом Вінницької обласної ради та кандидатом у на таку ж посаду до облради.

23 вересня близько 18.00 на територію домогосподарства депутата райради приїхали два інших чоловіка. Вони обговорювали виборчу кампанію, коли виникла сварка. Під час конфлікту кандидат до облради вдарив господаря у голову. У відповідь той пошкодив авто кривдника Toyota Land Cruiser.

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Це побачив працівник депутата райради, він втрутився у сварку, здійснивши постріл з пристрою для відстрілу гумових куль у повітря.

Потерпілого з травмою голови госпіталізували до лікарні, нападника затримали.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 ККУ (хуліганство), яка передбачає покарання до чотирьох років позбавлення волі.

Бійка між нардепами

У лютому між нардепами у Раді спалахнула бійка.

Побилися представники Батьківщини і Слуги народу Сергій Власенко і Артем Дмитрук.

Тоді народні обранці розглядали законопроект про ринок землі.