Полиция задержала торговцев наркотиками в интернете

23-летний житель Харькова организовал торговлю наркотиками и психотропными веществами в интернете. К торговле причастны 17 граждан. Полиция изъяла у них наркотиков на более 4 млн грн.

Фигуранты создали веб-сайт и канал в Telegram, на которых предлагали купить наркотики. Они распространяли их методом закладок в Харьковской, Киевской и Сумской областях.

Злоумышленники закупали оптовые партии наркотиков, которые сами фасовали и перепродавали. Оборот продаж составлял от 5 до 10 кг в месяц.

Деньги от покупателей они получали на анонимные кошельки электронной платежной системы, конвертировали в криптовалюту Bitcoin и затем обналичивали их.

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Киберполиция изъяла у преступной организации 4 кг психотропного вещества PVP и полкилограмма каннабиса. Также забрали компьютерную технику, банковские карты и мобильные телефоны.











Продавали наркотики в Telegram: 17 торговцев поймали с товаром на 4 млн грн / 3 фотографии

Участникам преступления сообщено о подозрении по ст. 255 и по ч. 2 ст. 307 УК Украины. Максимальное наказание, которое им грозит, — лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Четырех торговцев уже держат под стражей без права внести залог.

Силовики разоблачили группу наркоторговцев

Жители Черниговской области на протяжении длительного времени руководили нарколабораториями в разных областях Украины. Силовики провели 70 одновременных обысков и изъяли наркотики PVP, метамфетамин и каннабис, общей массой около 40 кг.

Задержаны три человека, решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.