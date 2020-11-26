В Киеве задержали мужчину, который устроил нарколабораторию в квартире

В Киеве мужчина организовал в одной из столичных квартир нарколабораторию по изготовлению психотропа. Весь товар он сбывал клиентам из Харьковской области через один из почтовых сервисов.
К оперативникам управления по борьбе с наркопреступностью в Харьковской области поступило сообщение о том, что на территории Харьковской области осуществляется распространение амфетамина, который поступает на территорию региона с помощью сервиса почтовых отправлений.
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По данным полиции, амфетамин поставляет 35-летний киевлянин. Товар он сбывал оптовыми партиями и в розницу, получив перед этим деньги на банковские карточки.
Во время обысков в квартире в Киеве было изъято около 1 кг амфетамина и прекурсор “финилнитропоропен”, 25 л изопропилового спирта, оборудование и посуда для изготовления наркотиков, а также фасовочные материалы.
Дело расследуется по ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.
После выводов экспертиз будет решаться вопрос о возбуждении уголовных производств по ст. 313 (Похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ст. 311 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) УК Украины.
За изготовление и сбыт амфетамина злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Наркотики в Украине
В Донецкой области мужчина выращивал коноплю и марихуану и планировал дальше их продавать. Весной он купил семена в интернете в вырастил их на приусадебном участке.
Правоохранители изъяли у 38-летнего жителя высушенные кусты конопли и шишки марихуаны стоимостью близко 1 млн грн.
Мужчина планировал продать их на черном рынке наркозависимым.