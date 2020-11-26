В Киеве задержали мужчину, который устроил нарколабораторию в квартире

В Киеве мужчина организовал в одной из столичных квартир нарколабораторию по изготовлению психотропа. Весь товар он сбывал клиентам из Харьковской области через один из почтовых сервисов.

К оперативникам управления по борьбе с наркопреступностью в Харьковской области поступило сообщение о том, что на территории Харьковской области осуществляется распространение амфетамина, который поступает на территорию региона с помощью сервиса почтовых отправлений.

Читайте: Изъяли товар на более 1 млн грн: в Одесской области разоблачили сбытчиков наркотиков

По данным полиции, амфетамин поставляет 35-летний киевлянин. Товар он сбывал оптовыми партиями и в розницу, получив перед этим деньги на банковские карточки.

Во время обысков в квартире в Киеве было изъято около 1 кг амфетамина и прекурсор “финилнитропоропен”, 25 л изопропилового спирта, оборудование и посуда для изготовления наркотиков, а также фасовочные материалы.











Варил на кухне и рассылал по почте: в Киеве задержали торговца амфетамином / 3 фотографии

Дело расследуется по ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.

После выводов экспертиз будет решаться вопрос о возбуждении уголовных производств по ст. 313 (Похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ст. 311 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) УК Украины.

За изготовление и сбыт амфетамина злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Наркотики в Украине

В Донецкой области мужчина выращивал коноплю и марихуану и планировал дальше их продавать. Весной он купил семена в интернете в вырастил их на приусадебном участке.

Правоохранители изъяли у 38-летнего жителя высушенные кусты конопли и шишки марихуаны стоимостью близко 1 млн грн.

Мужчина планировал продать их на черном рынке наркозависимым.