Поліція затримала торговців наркотиками в інтернеті

23-річний житель Харкова організував торгівлю наркотиками та психотропними речовинами в інтернеті. До торгівлі причетні 17 громадян. Поліція вилучила в них наркотиків на понад 4 млн грн.

Фігуранти створили веб-сайт та канал у Telegram, на яких пропонували купити наркотики. Вони поширювали їх методом закладок у Харківській, Київській та Сумській областях.

Зловмисники закуповували оптові партії наркотиків, які самі фасували та перепродавали. Оборот продажу становив від 5 до 10 кг на місяць.

Гроші від покупців вони отримували на анонімні гаманці електронної платіжної системи, які конвертували в криптовалюту Bitcoin та потім обготівковували їх.

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Кіберполіція вилучила у злочинної організації 4 кг психотропної речовини PVP та півкілограма канабісу. Також забрали комп’ютерну техніку, банківські картки та мобільні телефони.











Продавали наркотики в Telegram: 17 торговців спіймали з товаром на 4 млн грн / 3 фотографии

Учасникам злочину повідомлено про підозру за ст. 255 та за ч. 2 ст. 307 ККУ. Максимальне покарання, яке їм загрожує, – позбавлення волі на термін до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Чотирьох торговців уже тримають під вартою без права внести заставу.

Силовики викрили групу наркоторговців

Жителі Чернігівщини упродовж тривалого часу керували нарколабораторіями у різних областях України. Силовики провели 70 одночасних обшуків і вилучили наркотики PVP, метамфетамін та канабіс, загально масою близько 40 кг.

Затримано трьох осіб, вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів.