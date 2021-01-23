Стали известны имена пятнадцати погибших при пожаре в нелегальном доме престарелых в Харькове.
Список был обнародован в эфире программы Свобода слова Савика Шустера на телеканале Украина.
Отмечается, что возраст погибших колеблется от 70 и до 91 года, большинство из них — женщины.
В пожаре в пансионате в Харькове погибли:
- Валентина Панченко, 79 лет
- Вера Звягинцева, 83 года;
- Любовь Орищенко, 82 года;
- Галина Мандригель, 70 лет
- Анна Дмитренко, 71 год;
- Ирина Палант, 85 лет
- Любовь Постовна, 80 лет
- Георгий Мартыненко, 79 лет
- Павел Давиденко, 74 года;
- Федор Трун, 78 лет
- Виктор Панин, 80 лет
- Николай Чернов, 74 года;
- Федор Телегунь, 91 год;
- Елена Песина;
- Ольга Юрченко.
Пожар в Харькове
21 январе пожар в Харькове произошел в пансионате для пожилых людей. Огонь в двухэтажном здании разгорелся в считанные минуты.
На момент пожара в здании находилось 33 человека, 15 из них погибли, еще 9 удалось спасти.
Сегодня, 23 января, в Украине объявлен день траура по погибшим.