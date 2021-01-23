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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Стали известны имена погибших во время пожара в Харькове

Стали известны имена пятнадцати погибших при пожаре в нелегальном доме престарелых в Харькове.

пожежа у будинку для літніх людей

Список был обнародован в эфире программы Свобода слова Савика Шустера на телеканале Украина.

Отмечается, что возраст погибших колеблется от 70 и до 91 года, большинство из них — женщины.

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В пожаре в пансионате в Харькове погибли:

  1. Валентина Панченко, 79 лет
  2. Вера Звягинцева, 83 года;
  3. Любовь Орищенко, 82 года;
  4. Галина Мандригель, 70 лет
  5. Анна Дмитренко, 71 год;
  6. Ирина Палант, 85 лет
  7. Любовь Постовна, 80 лет
  8. Георгий Мартыненко, 79 лет
  9. Павел Давиденко, 74 года;
  10. Федор Трун, 78 лет
  11. Виктор Панин, 80 лет
  12. Николай Чернов, 74 года;
  13. Федор Телегунь, 91 год;
  14. Елена Песина;
  15. Ольга Юрченко.

Пожар в Харькове

21 январе пожар в Харькове произошел в пансионате для пожилых людей. Огонь в двухэтажном здании разгорелся в считанные минуты.

На момент пожара в здании находилось 33 человека, 15 из них погибли, еще 9 удалось спасти.

Сегодня, 23 января, в Украине объявлен день траура по погибшим.

Фото: Офис генпрокурора

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