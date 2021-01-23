Стали известны имена пятнадцати погибших при пожаре в нелегальном доме престарелых в Харькове.

Список был обнародован в эфире программы Свобода слова Савика Шустера на телеканале Украина.

Отмечается, что возраст погибших колеблется от 70 и до 91 года, большинство из них — женщины.

В пожаре в пансионате в Харькове погибли:

Валентина Панченко, 79 лет Вера Звягинцева, 83 года; Любовь Орищенко, 82 года; Галина Мандригель, 70 лет Анна Дмитренко, 71 год; Ирина Палант, 85 лет Любовь Постовна, 80 лет Георгий Мартыненко, 79 лет Павел Давиденко, 74 года; Федор Трун, 78 лет Виктор Панин, 80 лет Николай Чернов, 74 года; Федор Телегунь, 91 год; Елена Песина; Ольга Юрченко.

Пожар в Харькове

21 январе пожар в Харькове произошел в пансионате для пожилых людей. Огонь в двухэтажном здании разгорелся в считанные минуты.

На момент пожара в здании находилось 33 человека, 15 из них погибли, еще 9 удалось спасти.

Сегодня, 23 января, в Украине объявлен день траура по погибшим.