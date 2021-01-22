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Факты / Украина
Євгенія Шапоренко |

Когда объявят результаты расследования по пожару в Харькове — дата

Результаты расследования по делу о пожаре в харьковском доме престарелых объявят 19 февраля.

Алексей Чернышов

Об этом заявил глава госкомиссии по выявлению обстоятельств и причин пожара, министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

Также министр добавил, что пожар возник на втором этаже здания и все, кто там находился, погибли.

По его словам, на окнах были решетки, которые не оставили никакого шанса на спасение для людей.

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Пожар в харьковском доме престарелых

21 января в Харькове в нелегальном доме престарелых вспыхнул пожар, который унес жизни 15 человек, еще пятеро пострадали.

Президент Владимир Зеленский объявил на 23 января всеукраинский траур.

По подозрению в причастные к работе нелегального учреждения правоохранители уже задержали четыре человека.

Фото: УНИАН

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