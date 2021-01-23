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Наташа Тарчевська |

Стали відомі імена загиблих під час пожежі в Харкові

Стали відомі імена п’ятнадцятьох загиблих у пожежі в нелегальному будинку для людей похилого віку Харкова.

пожежа у будинку для літніх людей

Список було оприлюднено в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера на телеканалі Україна.

Зазначається, що вік загиблих коливається від 70 до 91 року, більшість з них – жінки.

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У пожежі в пансіонаті у Харкові загинули:

  1. Валентина Панченко, 79 років
  2. Віра Звягінцева, 83 роки;
  3. Любов Орищенко, 82 роки;
  4. Галина Мандрігель, 70 років
  5. Анна Дмитренко, 71 рік;
  6. Ірина Палант, 85 років
  7. Любов Постовна, 80 років
  8. Георгій Мартиненко, 79 років
  9. Павло Давиденко, 74 роки;
  10. Федір Трун, 78 років
  11. Віктор Панін, 80 років
  12. Микола Чернов, 74 роки;
  13. Федір Телегунь, 91 рік;
  14. Олена Песина;
  15. Ольга Юрченко.

Пожежа у Харкові

21 січні пожежа у Харкові сталася у пансіонаті для людей похилого віку. Вогонь у двоповерховій будівлі розгорівся за лічені хвилини.

На момент пожежі в будівлі знаходилося 33 людини, 15 з них загинули, ще 9 вдалося врятувати.

Сьогодні, 23 січня, в Україні оголошено день жалоби за загиблими.

Фото: Офіс генпрокурора

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