Стали відомі імена п’ятнадцятьох загиблих у пожежі в нелегальному будинку для людей похилого віку Харкова.
Список було оприлюднено в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера на телеканалі Україна.
Зазначається, що вік загиблих коливається від 70 до 91 року, більшість з них – жінки.
У пожежі в пансіонаті у Харкові загинули:
- Валентина Панченко, 79 років
- Віра Звягінцева, 83 роки;
- Любов Орищенко, 82 роки;
- Галина Мандрігель, 70 років
- Анна Дмитренко, 71 рік;
- Ірина Палант, 85 років
- Любов Постовна, 80 років
- Георгій Мартиненко, 79 років
- Павло Давиденко, 74 роки;
- Федір Трун, 78 років
- Віктор Панін, 80 років
- Микола Чернов, 74 роки;
- Федір Телегунь, 91 рік;
- Олена Песина;
- Ольга Юрченко.
Пожежа у Харкові
21 січні пожежа у Харкові сталася у пансіонаті для людей похилого віку. Вогонь у двоповерховій будівлі розгорівся за лічені хвилини.
На момент пожежі в будівлі знаходилося 33 людини, 15 з них загинули, ще 9 вдалося врятувати.
Сьогодні, 23 січня, в Україні оголошено день жалоби за загиблими.