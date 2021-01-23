Стали відомі імена п’ятнадцятьох загиблих у пожежі в нелегальному будинку для людей похилого віку Харкова.

Список було оприлюднено в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера на телеканалі Україна.

Зазначається, що вік загиблих коливається від 70 до 91 року, більшість з них – жінки.

У пожежі в пансіонаті у Харкові загинули:

Валентина Панченко, 79 років Віра Звягінцева, 83 роки; Любов Орищенко, 82 роки; Галина Мандрігель, 70 років Анна Дмитренко, 71 рік; Ірина Палант, 85 років Любов Постовна, 80 років Георгій Мартиненко, 79 років Павло Давиденко, 74 роки; Федір Трун, 78 років Віктор Панін, 80 років Микола Чернов, 74 роки; Федір Телегунь, 91 рік; Олена Песина; Ольга Юрченко.

Пожежа у Харкові

21 січні пожежа у Харкові сталася у пансіонаті для людей похилого віку. Вогонь у двоповерховій будівлі розгорівся за лічені хвилини.

На момент пожежі в будівлі знаходилося 33 людини, 15 з них загинули, ще 9 вдалося врятувати.

Сьогодні, 23 січня, в Україні оголошено день жалоби за загиблими.