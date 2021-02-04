Следователи рассматривают несколько версий пожара в инфекционной больнице Запорожья 3 февраля.

Среди них – нарушение пожарной безопасности, техники безопасности при работе с оборудованием, а также неисправность медицинского оборудования. Не исключается и версия поджога.

Причину трагедии установят после получения результатов экспертизы. Сейчас полиция отрыла уголовное производство из-за нарушения требований пожарной безопасности.

Пожар в инфекционной больнице Запорожья

В ночь на 4 февраля случился пожар в инфекционной больнице Запорожья. В результате чрезвычайного происшествия погибли три пациентки. Им было 91, 76 и 64 года. Они лечились от Covid-19 и находились под аппаратами искусственной вентиляции легких.

Также погибла 26-летняя врач-анестезиолог Ольга Глыва. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом.

Среди пострадавших – анестезиолог и медбрат, их госпитализировали в больницу с ожогами и отравлением продуктами горения.