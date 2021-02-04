Слідчі розглядають кілька версій пожежі в інфекційній лікарні Запоріжжя 3 лютого.
Серед них – порушення пожежної безпеки, техніки безпеки під час роботи з обладнанням, а також несправність медичного обладнання. Не виключається і версія підпалу.
Причину трагедії встановлять після отримання результатів експертизи. Наразі поліція відрила кримінальне провадження через порушення вимог пожежної безпеки.
Пожежа в інфекційній лікарні Запоріжжя
У ніч на 4 лютого виникла пожежа в інфекційній лікарні Запоріжжя. У результаті надзвичайної події загинуло троє пацієнток. Їм було 91, 76 та 64 років. Вони лікувались від Covid-19 та перебували під апаратами штучної вентиляції легень.
Також загинула 26-річна лікар-анастезіолог Ольга Глива. Попередня причина смерті – отруєння чадним газом.
Серед постраждалих – анестезіолог і медбрат, їх госпіталізували до лікарні з опіками та отруєнням продуктами горіння.