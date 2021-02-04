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Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

Пожежа в лікарні Запоріжжя: поліція відпрацьовує чотири версії

Слідчі розглядають кілька версій пожежі в інфекційній лікарні Запоріжжя 3 лютого.

Пожежа в лікарні Запоріжжя

Серед них – порушення пожежної безпеки, техніки безпеки під час роботи з обладнанням, а також несправність медичного обладнання. Не виключається і версія підпалу.

Причину трагедії встановлять після отримання результатів експертизи. Наразі поліція відрила кримінальне провадження через порушення вимог пожежної безпеки.

Пожежа в лікарні Запоріжжя

Пожежа в інфекційній лікарні Запоріжжя

У ніч на 4 лютого виникла пожежа в інфекційній лікарні Запоріжжя. У результаті надзвичайної події загинуло троє пацієнток. Їм було 91, 76 та 64 років. Вони лікувались від Covid-19 та перебували під апаратами штучної вентиляції легень.

Також загинула 26-річна лікар-анастезіолог Ольга Глива. Попередня причина смерті – отруєння чадним газом.

Серед постраждалих – анестезіолог і медбрат, їх госпіталізували до лікарні з опіками та отруєнням продуктами горіння.

Джерело: МВС

Фото: МВС

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