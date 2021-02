пожежа у Запоріжжі

3 лютого у Запоріжжі сталася пожежа – загорілася обласна інфекційна клінічна лікарня. Внаслідок пожежі загинуло чотири людини. Факти ICTV зібрали всі подробиці трагедії в Запоріжжі.

Близько 23.25 на лінію ДСНС надійшло повідомлення про пожежу у лікарні Запоріжжя. Загорілася палата реанімаційного відділення площею 20 кв. м., що знаходилася на першому поверсі.

Пожежники повністю погасили вогонь о 00.19.

В осередку небезпеки знаходилося 12 осіб, вісім з них врятували. У момент загоряння пацієнти реанімації були під апаратами ШВЛ – рятувальники виносили їх на руках. Після цього їх транспортували до іншої лікарні.

Серед постраждалих двоє медиків – анестезіолог і медбрат, їх госпіталізували до лікарні з опіками та отруєнням продуктами горіння. Співробітники ДСНС знайшли тіла чотирьох осіб. Серед них три пацієнтки 91, 76 та 64 років, а також 26-річна лікарка.

Загибла молода жінка працювала у лікарні анастезіологом після інтернатури, її звали Ольга Глива.

Попередня причина загибелі людей – отруєння чадним газом. Поліція розслідує подію за фактом порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей. Винуватцям може загрожувати від трьох до восьми років ув’язнення.

За словами заступника голови Запорізької ОДА Владислава Куценка, попередня причина пожежі – витік кисню, що спричинив займання палати.

Головний лікар інфекційної лікарні Володимир Шинкаренко заявив, що пожежа сталася внаслідок загоряння медичного обладнання.

5 лютого у Запорізькій області оголошено днем жалоби – скасовані усі розважальні заклади, а також внесено зміни у розклад теле- та радіопрограм.

На подію відреагував президент України Володимир Зеленський.

Очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов висловив співчуття та терміново вирушив до міста, щоб з’ясувати обставини інциденту.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль також залишився небайдужим до трагедії.

Підтримку українському народу висловив представник ВООЗ у Європі Ханс Клюге.

Saddened to hear of the tragic fire at the infectious diseases hospital in Zaporozhye, caring for #COVID19 patients. My deepest condolences to those who have lost loved ones. We stand in solidarity with ???????? & @MoH_Ukraine, and wish a speedy recovery to the injured.

